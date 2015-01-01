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وهبي الخزري يعلق على تأهل منتخب تونس لربع النهائي

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:52 ص
وهبي الخزري يعلق على تأهل منتخب تونس لربع النهائي
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حسن شحاتة
 
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نجح المنتخب التونسي في خطف فوزًا ثمينًا على نظيره الغاني، من خلال ركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الإضافي والأصلي في المباراة بهدف لكل فريق.


وقال وهبي الخزري في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تايم سبورت" عقب المباراة: "لم نؤدي بشكل جيد في أول ثلاث مباريات وتلقينا الكثير من النقد، ولكن قدمنا مباراة رائعة اليوم أمام منافس قوي مثل غانا".


وأضاف : "منتخب مدغشقر فريق منظم ويقدم كرة قدم رائعة، ويمتلكون لاعبين لديهم طموح كبير، لذلك سيكون منافس قوي".


وتمكن وهبي الخزري من قيادة نسور قرطاج للفوز بالمبارة، بعدما حل بديلأ في نصف الشوط الثاني، ليطور كثيرًا من هجوم فريقه ليتمكنوا من التقدم بالهدف الأول قبل أن يدرك غانا التعادل في اللحظات الأخيرة، ويحسمها المنتخب التونسي بركلات الترجيح، ليضرب موعدًا مع مدغشقر في الدور ربع النهائي.

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