"الإبراشي" يحذر من ظاهرة الميك أب أرتيست: "تسبب مصائب" (فيديو)

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على ظاهرة انتشار الميك أب أرتيست، قائلًا: "هو انتوا عارفين الميكت أرتيست دي مين، وبتستخدم مواد فاسدة ولا لا، كل حاجة دلوقتي تباع على مواقع التواصل الاجتماعي".وأكد الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن الميك أب أرتيست انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها قد تكون بمبالغ بسيطة.وأشار إلى أن ممارسة هذا النشاط بدون أي رقابة أمر مرفوض، معقبًا: "ظاهرة الميك أب أرتيست تؤدي إلى مصائب، وقد تصيب المرأة بأضرار في الوجه بسبب عدم استخدام مواد جيد