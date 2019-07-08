أبرز أخبار التوك شو الاثنين 8-7-2019
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:37 ص
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أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
مدير كلية الطب بالقوات المسلحة: انتزعنا من الشباب كل ما يشتت تفكيره لتحصيل العلم
وأضاف أن كلية الطب مسئولة عن ملفين مهمين بالدولة وهي التعليم والصحة، لافتًا إى أن نظام الدراسة بكلية طب القوات المسلحة داخلي، متابعًا: "انتزعنا من الشباب كل ما يشتت تفكيره وانتباهه لتحصيل العلم بطريقة جيدة".
خالد فهمي: مصر تضع على عاتقها مسؤولية الأشقاء الأفارقة
قال الدكتور خالد فهمي، الخبير المتخصص في الشئون الإفريقية، إن مصر تقوم بدور ريادي في المحافل الدولية، وتضع على عاتقها مسئولية الأشقاء الأفارقة.
"الوزراء": كل من تلقى العلاج في منظومة "فيروس سي"عليه أن يجري هذا الإجراء
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل من تلقى العلاج في منظومة فيروس "سي"، عليه أن يتقدم لوزارة الصحة للحصول على كارت التعافي الذي سيعتمد من الوزارة، وهذا الكارت سيهل له السفر للخارج، خاصة أن الكثير من الدول تطلب كارت يثبت خلو المواطن من فيرو سي.
بعد بيع رأس عنخ آمون بلندن.. قرارات مهمة من الأعلى للآثار لاسترداده
كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل الاجتماع الطارىء للجنة القومية للآثار المستردة اليوم لبحث أزمة بيع قطع آثرية مصرية في مزادات بالخارج.
"الأرصاد" تحذر: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءً من الغد
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدءًا من الغد، منوهًا إلى أن درجات الحرارة في مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.
محسن عادل: الجزء الأكثر تقشفا في برنامج الإصلاح الاقتصادي انتهى
قال محسن عادل، رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الجزء الأكثر تقشفًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي انتهى وذلك بربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية.
باعتراف سويلم.. نيابة الأموال العامة تحقق في فساد الجبلاية
قال ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة إن الحساب مطلوب فى أي وقائع فساد بالجبلاية، مضيفًا: " فيه مستندات رسمية لكل واحد خد كام تذكرة للمباراة؛ والمهندس هاني أبوريدة اشترى، وكل عضو حصل على 15 تذكرة وواحدة في اي بي".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
مدير كلية الطب بالقوات المسلحة: انتزعنا من الشباب كل ما يشتت تفكيره لتحصيل العلم
وأضاف أن كلية الطب مسئولة عن ملفين مهمين بالدولة وهي التعليم والصحة، لافتًا إى أن نظام الدراسة بكلية طب القوات المسلحة داخلي، متابعًا: "انتزعنا من الشباب كل ما يشتت تفكيره وانتباهه لتحصيل العلم بطريقة جيدة".
خالد فهمي: مصر تضع على عاتقها مسؤولية الأشقاء الأفارقة
قال الدكتور خالد فهمي، الخبير المتخصص في الشئون الإفريقية، إن مصر تقوم بدور ريادي في المحافل الدولية، وتضع على عاتقها مسئولية الأشقاء الأفارقة.
"الوزراء": كل من تلقى العلاج في منظومة "فيروس سي"عليه أن يجري هذا الإجراء
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل من تلقى العلاج في منظومة فيروس "سي"، عليه أن يتقدم لوزارة الصحة للحصول على كارت التعافي الذي سيعتمد من الوزارة، وهذا الكارت سيهل له السفر للخارج، خاصة أن الكثير من الدول تطلب كارت يثبت خلو المواطن من فيرو سي.
بعد بيع رأس عنخ آمون بلندن.. قرارات مهمة من الأعلى للآثار لاسترداده
كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل الاجتماع الطارىء للجنة القومية للآثار المستردة اليوم لبحث أزمة بيع قطع آثرية مصرية في مزادات بالخارج.
"الأرصاد" تحذر: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءً من الغد
قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدءًا من الغد، منوهًا إلى أن درجات الحرارة في مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.
محسن عادل: الجزء الأكثر تقشفا في برنامج الإصلاح الاقتصادي انتهى
قال محسن عادل، رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الجزء الأكثر تقشفًا في برنامج الإصلاح الاقتصادي انتهى وذلك بربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية.
باعتراف سويلم.. نيابة الأموال العامة تحقق في فساد الجبلاية
قال ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة إن الحساب مطلوب فى أي وقائع فساد بالجبلاية، مضيفًا: " فيه مستندات رسمية لكل واحد خد كام تذكرة للمباراة؛ والمهندس هاني أبوريدة اشترى، وكل عضو حصل على 15 تذكرة وواحدة في اي بي".
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