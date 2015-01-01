متحدث البرلمان: لا خروج آمن لأحد في اتحاد الكرة وأعضاء المجلس سيحاسبون على ما حدث



وأوضح متحدث مجلس النواب: "سيكون هناك حساب لأعضاء اتحاد الكرة المصرية على ما حدث، لا خروج آمنا لأحد والجهات المعنية تحقق مع اتحاد الكرة".



قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب إن الجمعية العمومية للأندية هي من تختار أعضاء اتحاد الكرة، مؤكدًا أنه كان يجب تقديم استقالتهم عقب عودتهم من الخسارة المهينة والخروج من مونديال روسيا.وانتقد حسب الله، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"؛ مستوى أداء اللاعبين في البطولة ومدرب المنتخب الوطني قائلًا: "المدرب أجيري كان بيتفرج على المباريات زينا زيه ملوش أي دور".