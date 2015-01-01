مروان خوري يفتتح مهرجان الفحيص في الأردن ونجوى كرم بالختام





يحيي المغني اللبناني مروان خوري أولى ليالي مهرجان الفحيص في الأردن في دورته الثامنة والعشرين خلال شهر أغسطس آب القادم.





وقال سامي سماوي نائب مدير المهرجان في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن خوري سيحيي حفل الافتتاح يوم 11 أغسطس آب بينما ستحيي المغنية اللبنانية نجوى كرم حفل الختام يوم 16 من الشهر ذاته.





وأضاف أن باقي حفلات المهرجان ستشهد مشاركة فنانين من دول عربية أخرى ومنهم السوري حسين الديك والتونسية يسرا محنوش إضافة إلى فنانين أردنيين من أجيال مختلفة.





وينظم نادي شباب الفحيص المهرجان منذ 1990 تحت عنوان (الأردن تاريخ وحضارة) في بلدة الفحيص القديمة الواقعة على بعد نحو 13 كيلومترا من العاصمة عمان.





وبجانب الحفلات الفنية والسهرات الموسيقية يشمل برنامج المهرجان معارض تشكيلية وأخرى للحرف التقليدية والمنتجات اليدوية وورش عمل وبرامج وأنشطة موجهة للأطفال.





كما يقيم المهرجان ندوة عن الدراما العربية تتحدث فيها الممثلة والمنتجة المصرية إلهام شاهين والممثل السوري رشيد عساف.





ويحتفي المهرجان في دورته الثامنة والعشرين بالزعيم الأردني الراحل كايد مفلح عبيدات الذي اختير ”شخصية المهرجان“ ويخصص له ندوة يتحدث فيها رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة.





وفي ”ركن المدينة“ اختارت إدارة المهرجان هذا العام تسليط الضوء على مدينة الإسكندرية المصرية من خلال ندوة تتناول تاريخ وحاضر المدينة وأبرز معالمها وشخصياتها.



