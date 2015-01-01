بأوامر كونتي.. إنتر ميلان يبقى على نجم هجوم الفريق
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:17 ص
عمر عبدالعزيز
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يواصل الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، تنظيم أوضاع الفريق خلال الفتر الحالية، للإستعداد للموسم الجديد.
ووفقًا لما ذكره الصحفي الشهير "جيانلوكا دي مارزيو" فإن النجم الدولي الكرواتي إيفان بيريسيتش، جناح إنتر ميلان ليس مطروحًا للبيع في السوق الصيفي الحالي.
ويريد المدرب كونتي تجربة اللاعب في المركز الجديد، وفي حال أنه لم تصل أية عروض مثيرة للنجم الكرواتي فإنه لن يرحل.
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