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ساسي يشكر الجماهير المصرية ويوجه رسالة خاصة لجمهور الزمالك

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:18 ص
ساسي يشكر الجماهير المصرية ويوجه رسالة خاصة لجمهور الزمالك
تونس
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حسن شحاتة
 
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حقق المنتخب التونسي فوزًا هامًا على نظيره الغاني، من خلال ركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقت الإضافي والأصلي في المباراة بهدف لكل فريق.


وقال التونسي فرجاني ساسي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تايم سبورت" عقب المباراة: "الحمد لله على الفوز بالمباراة، لقاء صعب جدًا أمام منتخب غانا العنيد، ولكننا لعبنا كالرجال وكنا الأحق بالفوز".


وأضاف : "بالتأكيد كنت حزين على عدم المشاركة مع الفريق في أول ثلاثة مباريات، ولكن كنت بدعم جميع اللاعبين المشاركين باللقاءات، وكنت بحاول أقدم كل امكانياتي اليوم للفوز بالمباراة".


وتابع: "أشكر جماهير الكرة التونسية على قدومهم من تونس لدعمنا، كما أتوجه بالشكر لجماهير الكرة المصرية".


واختتم ساسي حديثه بتوجيه رسالة لجماهير نادي الزمالك قائلاً: "أشكر جماهير نادي الزمالك على مساندتهم بشكل خاص، وأثق في تواجدهم إلى جانب باقي الجماهير المصرية والتونسية في المباريات القادمة وأتوقع أنهم سيملئون المدرجات بالمباراة المقبلة".

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