5 مجموعات مُمثلة في ربع نهائي أمم إفريقيا.. ومجموعة مصر "لم يصعد أحد"

أسدل الستار على منافسات دور الستة عشر لبطولة أمم إفريقيا 2019، وحسمت 8 منتخبات تأهلها بشكل رسمي للدور ربع النهائي للبطولة القارية المقامة بمصر حاليًا وهم: نيجيريا - جنوب إفريقيا - السنغال - بنين - مدغشقر - كوت ديفوار - الجزائر - تونس، على أن تقام مباريات هذه المرحلة يومي الأربعاء والخميس 10، 11 يوليو الجاري.





وشهدت منافسات دور الستة عشر لبطولة أمم إفريقيا مفاجآت مدوية، بعدما أطاح منتخب بنين، بالمنتخب المغربي خارج البطولة بالفوز عليه 4-1 بركلات الترجيح، كما ودع منتخب مصر صاحب الضيافة البطولة القارية بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل، وخرج منتخب الكاميرون "حامل اللقب" على يد منتخب نيجيريا بعدما خسر 3-2.





- مجموعة "الفشلة" في أمم إفريقيا:





استطاع 8 منتخبات يمثلون 5 مجموعات في النسخة الحالية من بطولة أمم إفريقيا التأهل للدور ربع النهائي للبطولة هم:





- المجموعة الثانية ( نيجيريا - مدغشقر)





- المجموعة الثالثة (الجزائر - السنغال)





- المجموعة الرابعة (كوت ديفوار - جنوب إفريقيا)





- المجموعة الخامسة (تونس)





- المجموعة السادسة (بنين)





بينما لم يتأهل أي منتخب لدور الثمانية من المجموعة الأولي رغم تواجد 3 منتخبات من هذه المجموعة في دور الستة عشر للبطولة، حيث خرج منتخب مصر "متصدر المجموعة" على يد جنوب إفريقيا بالخسارة 1-0، وودع منتخب أوغندا "الوصيف" البطولة على يد المنتخب السنغالي بعدما خسر بهدف دون مقابل، وأطاح منتخب مدغشقر بالمنتخب الكونغولي "ثالث المجموعة" بركلات الترجيح 4-2، لتصبح المجموعة الأسوأ بالبطولة القارية.





- مواجهات دور الثمانية:





ويواجه منتخب السنغال نظيره بنين يوم الأربعاء 10 يوليو في تمام السادسة مساءًا، ويلتقي في اليوم نفسه منتخب نيجيريا مع جنوب إفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءًا.





ويواجه المنتخب الجزائري نظيره منتخب كوت ديفوار يوم الخميس 11 يوليو في تمام الساعة السادسة مساءًا، ويلتقي منتخب مدغشقر مع نظيره تونس في نفس اليوم.