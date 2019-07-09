شريف مدكور: بعض الشيوخ يشوهون صورة الإسلام والمسلمين بالخارج
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:05 ص
الفجر الفني
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تعرض الإعلامي شريف مدكور، لهجوم شديد بع نشره صورة لسيدة مسلمه منتظرة خروج جنازة صديقتها المسيحية من الكنيسة.
وأوضح مدكور من خلال فيديو بثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن سبب تلك المفاهيم الخاطئة هي التي دعته للتعليق على أفكار أولئك الناس الذين يستمدون أفكارهم من بعض الشيوخ الذين يظهرون على الفضائيات ويعمدون تشويه صورة الإسلام السمح.
وأكد أن الإسلام حث على التعامل السمح مع أهل الكتاب وأن الإسلام حلل الزواج منهم فيجب أن نبارك لهم في الأعياد والمناسبات ومؤازرتهم في الشدائد والعمل على صلة الرحم من الأقرب منهم.
وتابع أن بعض الشيوخ من غير المؤهلين يعمدون نشر مفاهيم خاطئة عن الدين الإسلامي السمح لتشويه صورة الإسلام والمسلمين بالخارج وأن أفكارهم سبب ازدياد نسبة الإلحاد بين المسلمين .
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