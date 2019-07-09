الطالع الفلكي الثّلاثَاء 9/7/2019..أمَانِى الأنَا!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، ويدخل الرّبع الثّانى فى الثانية عشرة و55 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة ، القمر فى الميزان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو – 23 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





اليوم 2 أبيب قبطى، 9 تَمّوز رُومى، 6 ذِى القِعدَة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - الأمانى دَيْماً سهلة وإنتا بتبنيها فخَيَالَكْ،لكن وَأت الجَدّ بتلائيها حاجَة تانْيَة خالص ،أنا ومراتى بِنِشْتَغَلْ وِيَدُوب عَايشين.(حسين الشربينى من فيلم رحلة لذيذة-1971)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





**القمر فى الرّبع الثانى

نشعربالحركة والنشاط بعد أن بدأ القمر فى إسترداد هيئته فى السّماء بعد أن كان طفلاً وليداً ضعيفاً طوال الأيام السابقة منذ ولادته ، وقت مُناسب للنموّ والحركة والنشاط والتنفيذ على أرض الواقع لما قمنا بتخطيطه طوال الأسبوع الفائت ،إنه وقت المُقابلات والتليفونات والزيارات وإنهاء الأعمال الثقيلة ، الأسفار والإنتقال من هنا وهناك ، هذا ليس وقتاً للتنسّك أو التأمل ولا الخُمُول أوالكسل تحت أى ظرف ، أرفس الأغطية وغادر فراشك ،إغسل وجهك بماءٍ بارد وشدّ رباط حذائك جيّداً وألقِ بنفسك وَسَط الطريق بحثاً عن لقمة عيْش شريفة.





*(الشّمس فى السّرطان مُقابلة زُحل فى الجدى - غربيّاً- تُروبِيكَال سِيسْتِمْ)

الشّمس فى السّرطان فى مُقابلة/مُواجهة تامّة 180 درجة مع زُحل فى الجدى ، تكون هذه المُواجهة فى أدق درجاتها بمشيئة الله تَعَالى فى السّابعة و 7 دقائق ليلاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الشّمس/الأنا (قد) نشعر برغبة عاطفية للإرتباط بحبيب/السرطان لكن بالمواجهة 180 درجة (قد) نصطدم بقوانين زُحل بالجدى والتى تُعبّرعن القيود والشروط الواجب توافرها للإرتباط بهذا الحبيب ، فالتوافقيّة الفكرية والإجتماعيّة والماليّة مطلوبة والفجوة بينهما يجب أن تكون معقولة ، بروفسير الجامعة قد يتزوّج بخادمة (مبدأ تجاذب الأضداد) والسائق الأسمر قد يتزوّج الحسناء البيضاء لكنّه حبّ قصيرالعمر يخمد بنفس سرعة هبوط فوّارة المياه الغازية لتكتشف أن المشروب منسوبه مُنخفض للغاية ، فالبروفسير لن يتمكّن من فرضها على أفراد عائلته ولن تفهم فى لغة تحاورهم كنماذج فاتن حمامة من فيلم أفواه وأرانب وهند رستم بفيلم ملكة الليل، والسائق أحمد زكى بفيلم سوّاق الهانم قد يستعمل مُفردات لا تتقبلها أذن الحسناء البيضاء التى إعتادت سماع المُوسيقى واللغات الأجنبيّة ، وكذلك آثار الحكيم بفيلمىْ أنا لا أكذب لكنى أتجمّل والحب فوق هضبة الهرم .





هذه المواجهة بين الشمس/الأنا فى برج العاطفة وبين زحل فى الجدى/قوانين وأعراف المُجتمع قد تتسبب فى الإنجذاب لنوعيّة ليست مُناسبة فيتولّد تلقائيّاً شعور بالإحباط والدّونيّة والعدائيّة تجاه الشخص الذى تمّ إختياره رغم أن الإختيار ليس بناءً على عاطفة حقيقيّة لكنّه نوع من الرّغبة فى إثبات الذّات الأنا/الشمس/الإهميّة والأهليّة للفوز بهذه النوعيّة،مِمّا قد يُولّد شعوراً بالنقص وبالتبعيّة حقد دفين على هذا الحبيب الإفتراضى بما يُمثّله من ثروة أومكانة إجتماعيّة يفتقر لها الشخص كنموذج عادل إمام فى مواجهة نادية أرسلان بفيلم حتى لايطير الدخان ، أو التشّبث برغبتنا/الشمس وضرب قوانين زحل والمُجتمع عرض الحائط كنموذج حسن يوسف ونجلاء فتحى بفيلم رحلة لذيذة ، والنصيحة لتخفيف تأثير تلك المواجهة بين رغباتنا/الشمس وبين قيود المجتمع/زحل هى بالإبتعاد عن كل ما قد يُشعرنا بالنقص فكل البشر ناقص ،وأن ننظر نظرة رضا لمن هم أعلى منا فى الهرم الإجتماعى أو المالى فلكلٍ رزقُهُ المَقْسُوم ونتذكر النّعم التى نتقلب فيها ويفتقر لها غيرنا ، والإلتزام بقوانين المُجتمع وإدراك أن قوانين المُجتمع بقيودها ماوُضِعَتْ إلا لضمان كرامة وأمان أفراد المُجتمع.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد الفنان المُلتزم حسين صدقى رَحِمَه الله ، وقرينه الفلكى المُمثل الأمريكى توم هانكس ، ورُبما إشتركا معاً فى الحرمان من الأبوة فترة الطفولة واهتمامهما بالعمل البرلمانى لخدمة مُجتمعيْهِمَا ، بالإضافة لإختيار أفلام مُفيدة بعيدة عن الإبتذال ، هذه هى الأسماء المُسَاوية للقِيَم الحسابيّة لإسميْهِمَا مع التنبيه أنّها لا تعنى صفاتا تتواجد فيهما بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل على نجمنا المصرى بالفَاتِحَة.





*الفنان حسين صدقى

(جوائز جرامى)،(جبل كالوى/بركان نشط فى هاواى)،(بطل كمال أجسام)، (محبُوب للغاية)،(منزل مستقيم/بيت معروف بالإستقامة).





*الفنان توم هانكس

(شباك التذاكر)،(لطيف للغاية)،(مِعطَاء)،(قوّة قط/هِرّ)،(طريق الرحلات).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إستعمل الألقاب والألفاظ لوضع مساحات بينك وبين الآخرين لتضمن أنّهم لن يقومو برفع حواجز الكلفة ، من كَثُرَ مُزَاحُه قَلّت هَيْبَتُه.





برج الثور: تمسّك بوظيفتك الحاليّة ولاتفكر فى عشرة عصافير على الشجرة، لا تنفق أموالك على كماليات لالزوم لها.





الجوزاء: يُمكنك البدء بمحاولة لإيقاف عادة سيئة كالتدخين منذ اليوم وحتى نهاية الشهر القمرى،ثم قارن نفسك مع ولادة القمر الجديد لتشاهد الفرق بنفسك.





برج السّرطان: لقاء عاطفى مصبوغ بالرسميّة إن كنت عازباًعليك أن تكون واضحاً فيه بشأن حالتك المالية ومركزك الإجتماعى ، فإما قبولك بحالتك أو اللعنة للأبد.





برج الأسد: لاتقد سيارتك أو تنغمس فى مهمّة عمل ثقيلة إن لم تكن قد نلت كفايتك من النوم ، وإلا فتمسّك بأعمالك الروتينية فقط وأجل مايُمكنك تأجيله.





برج العذراء: حافظ على مساحتك الخاصة ولاتسمح لأحدهم بتوريطك فى مشاكله ، مدّ يد المساعدة فى حدود طاقتك وبما لايضرّك.





برج الميزان: أفعالك تصدّق أقوالك وهذا مايجلب لك المصداقية للآخرين ، لا تعِدْ بما لا تستطيع الوفاء به حتى لاتفقد تلك الثقة التى هى رأس مال ثمين.





برج العقرب: عليك تبنّى حكمة ما قل ودَلّ ، مع التأكّد من أن الطرف الآخَر فهم مقصودك لتلافى سوء الفهم.

برج القوس: قم بإتمام عمل واحد حتى نهايته بدلاً عن توزيع جهدك على جبهات مختلفة دون إتمام أىٍ منها ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الجدى: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مُفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.

برج الدّلو: ترى عيوب الآخرين بنظارة مُكبّرة لكنك فى ظلام حالك فيما يخص أخطاءك الشخصية،مبدأ غيرمشجع،حاذر من الإنتقادات اللاذعة أوعلى الملأ.



