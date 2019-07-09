تفاصيل مرض "بكتيريا الوجه" الذي أصاب ريهام سعيد.. وإرشادات هامة للوقاية منه!
الإثنين 08/يوليه/2019 - 11:58 م
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حذر بعض المختصين من مرض "بكتيريا الوجه" الذي أصاب الإعلامية المصرية ريهام سعيد قبل عدة أيام، إنه قد يؤدي إلى الوفاة إذا أهمل المرض علاجه أو تم التعامل معه بطريقة خاطئة، وأكد أخصائيون بالجلد والبشرة أن مرض بكتيريا الوجه من أخطر الأمراض التي قد تؤدي إلى الموت.
ما هو مرض بكتيريا الوجه؟
بكتيريا الوجه هي أحد أنواع الميكروبات التي تصيب الوجه، يُ عرف باسم البكتيريا العصوية، وربما تكون بدايته من التهاب في الضرس، أو في بصيلات شعر الوجه.
أعراض مرض بكتيريا الوجه
ظهور طفح جلدي أحمر، ويتكون مع الطفح الجلدي بعض من البثور أو الحبوب، ويتكون الطفح الجلدي في الفم ببعضالأحيان ويُطلق عليه القلاع الفموي، ويؤدي أيضًا إلى قرحة في المعدة، ويظهر على البشرة بقع وجفاف في الجلد يسبب الإصابة بالحروق الجلدي.
مخاطر مرض بكتيريا الوجه
بالرغم من أن البكتيريا التي تصيب الوجه، هي مرض نادر إلا أنه قد يؤدي إلى التهاب الأوعية الدموية، والتهاب خلوي شديد، يتسبب في قصور بالدورة الدموية للوجه، وضمور عضلاته.
علاج مرض بكتيريا الوجه
يمكن استخدام كريمات مضادة للبكتيريا، ويجب أن يتواجد بها عنصر كلوتريمازول النشيط، وأيضًا من العلاجات لهذا المرض الغسول المضاد للبكتيريا وذلك يستخدم عن طريق الفم، ويجب وجود العنصر النشط فيه وهو فلوكونازول.
ويعتبر زيت جوز الهند من العلاجات الطبيعية لمرض بكتيريا الوجه، لما يحتويه من خصائص مفيدة للبشرة التي تساعدها على العلاج، وزيت الزيتون لماله من خصائص مفيدة مضادة للفطريات والبكتيريا التي ترطب الجلد، ومن الزيوت المفيدة كذلك في علاج بكتيريا الوجه زيت شجرة الشاي ويستخدم على الوجه مع غسول للبشرة.
خطوات على الفتيات اتباعها للحفاظ على البشرة من بكتيريا الوجه القاتلة:-
- شرب الماء المستمر طوال اليوم.
- التقليل من استخدام مساحيق التجميل.
- اختيار غسول الوجة المناسب للبشرة.
- الحفاظ على نظافة البشرة.
- التغذية الجيدة أكل الخضراوات والفواكة المليئة بالألياف.
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