ناشطة أمريكية: المسيح كان فلسطينيا يهوديا

أثارت الناشطة السياسية الأمريكية المسلمة ليندا صرصور، الجدل بعد تصريحاتها بأن المسيح عيسى عليه السلام كان فلسطينيًا.

وأكدت صرصور، أن المسيح كان فلسطينيا من الناصرة، إذ ولد في مدينة بيت لحم الفلسطينية التي ترزح اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الناشطة، أن المسيح كان فلسطينيا اعتنق الديانة اليهودية، قبل أن يهبط عليه الوحي، كما أنه كان أسمر البشرة.

وتابعت: "فلسطين ليست دينا. وأن الفلسطيني هو شخص ولد في فلسطين أو ينحدر من سلالة الفلسطينيين. الفلسطينية قومية. ولهذا عندما يقول أحدهم إن المسيح في ولد في فلسطين الحالية، فهذا لا يتعارض مع حقيقة أن المسيح كان يهوديا".

من جانبه رد عليها يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بالقول: "الرومان غيّروا اسم المنطقة من يهودا إلى فلسطين سنة 130 ميلادية عقابا لليهود على ثورتهم. وأسموها كذلك بعد وصول الفلسطينيين بلاد الإغريق، وتم اعتماد التسمية منذ ذلك التاريخ ".