سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9- 7- 2019
الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 12:03 ص
الفجر الاقتصادي
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حافظ سعر الريال السعودي على استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بعد أن شهد اضطربات طفيفة ما بين التراجع والارتفاع، واستقر سعر الريال في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليحافظ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري علي الثبات، وسبق أن ارتفع الطلب علي الريال خلال موسم عمرة رمضان، مع وجود توقعات بارتفاع الطلب والسعر مع اقتراب موسم الحج وأصبحت أسعار الريال السعودي، سعر الريال السعودى اليوم وفقًا لأخر تحديث على النحو التالى:
سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال مقابل الجنيه فى البنك المركزى المصرى
4.45 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال اليوم فى بنك البركة
4.38 جنيه للشراء
4.51 جنيه للبيع
سعر الريال فى بنك مصر
4.44 جنيه للشراء
4.48 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.42 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم
فى بنك الإسكندرية
4.41 جنيه للشراء
4.47 جنيه للبيع
dollor to riyal
3.75 ريال سعودي
|البنوك المصرية
|سعر الريال السعودي الشراء مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي البيع مقابل الجنيه المصري
|سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
|4.4592
|4.4864
|سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
|4.45
|4.4879
|سعر الريال السعودي في بنك مصر
|4.4558
|4.4879
|سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
|4.42384
|4.47988
|أسعار الريال السعودي في البنك التجاري الدولي
|4.435
|4.48
|أسعار الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي
|4.4610
|4.4932
|أسعار الريال السعودي في بنك عودة
|4.4531
|4.4799
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