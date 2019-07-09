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مواعيد مباريات الدور ربع النهائي كأس أمم أفريقيا 2019

الإثنين 08/يوليه/2019 - 11:51 م
مواعيد مباريات الدور ربع النهائي كأس أمم أفريقيا 2019
كوت ديفوار
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مني العوضي
 
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انتهت مباريات منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 ونتج عنها مواجهات قوية مرتقبة في دور ربع نهائي البطولة والتي ستقام على مدار يومي الأربعاء والخميس المقبلين.


وشهد دور الستة عشر من البطولة الأفريقية خروج عدد من الفرق بشكل غير متوقع مثل مصر والمغرب والكاميرون "حامل لقب النسخة الماضية" بجانب مالي وأوغندا والكونغو الديمقراطية وغينيا.


وكان منتخب مصر قد خرج من كأس أمم أفريقيا بعد الخسارة المستحقة من جنوب أفريقيا على استاد القاهرة الدولي وسط حضور كثيف من الجماهير المصرية يقرب من 70 ألف مشجع.


نتائج مباريات دور 16 من البطولة الأفريقية:
المغرب × بنين: 1-1 بركلات الترجيح (1-4)
أوغندا × السنغال: 0-1
نيجيريا × الكاميرون: 3-2 
مصر × جنوب أفريقيا: 0-1
مدغشقر × الكونغو الديمقراطية: 2-2 بركلات الترجيح (4-2)
الجزائر × غينيا: 3-0
مالي × ساحل العاج: 0-1
غانا × تونس: 1-1 بركلات الترجيح (5-4)


مواعيد مباريات دور ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2019:- 

يوم الأربعاء 10/7:
السنغال × بنين: الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وتقام المباراة على ملعب 30 يونيو.

نيجيريا × جنوب أفريقيا: الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وتقام المباراة على استاد القاهرة.

يوم الخميس 11/7:
كوت ديفوار × الجزائر: الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة وتقام المباراة على استاد السويس.

مدغشقر × تونس: الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وتقام المباراة على ملعب الإنتاج الحربي.
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