التحالف العربي: الإمارات مستمرة معنا
الإثنين 08/يوليه/2019 - 11:24 م
الفجر السعودي
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أكد المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة مع التحالف، منوها بأن لكل دولة قدرتها ودورها بمشاركتها بقوات التحالف.
وأشار "المالكي"، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الاثنين، إلى أن العمل الإنساني يفوق العمل العسكري في اليمن.
وذكر أن هناك 546 شاحنة مساعدات دخلت لليمن عبر منفذ الوديعة مع السعودية منذ بداية 2019. وقال: "منحنا أكثر من 600 تصريح لدخول المساعدات إلى اليمن خلال نحو أسبوعين".
واتهم المتحدث الحوثيين بتعطيل دخول سفن المساعدات إلى الموانئ اليمنية، مضيفا أن التحالف رصد أكثر من 5600 انتهاك لاتفاق ستوكهولم من قبل الحوثيين في الحديدة.
وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت عن مسؤول إماراتي كبير قوله إن هناك خفضا في عدد قواتها في مناطق عدة في اليمن ضمن خطة "إعادة انتشار" لأسباب "استراتيجية وتكتيكية".
وحسب المسؤول، فإن أبوظبي تعمل على الانتقال من "استراتيجية القوة العسكرية" إلى خطة "السلام" في اليمن.
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