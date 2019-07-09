"الوزراء": كل من تلقى العلاج في منظومة "فيروس سي"عليه أن يجري هذا الإجراء



وأشار المتحدث باسم الوزراء، إلى أن وزيرة الاستثمار تعمل على تعديل لائحة قانون الإستثمار، لكي تتوافق مع قانون الاستثمار المعدل.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كل من تلقى العلاج في منظومة فيروس "سي"، عليه أن يتقدم لوزارة الصحة للحصول على كارت التعافي الذي سيعتمد من الوزارة، وهذا الكارت سيهل له السفر للخارج، خاصة أن الكثير من الدول تطلب كارت يثبت خلو المواطن من فيرو سي.وأكد سعد، خلال مداخلة برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "ألأولى"، مساء الإثنين، أن أنشاء المناطق الاستثمارية والحرة يزيد من الاستثمارات بشكل كبيرة، خاصة أن هذه المناطق تقدم حوافز كبيرة للمستثمرين الاجانب، لافتَا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بصورة ملحوظة خلال الفترة السابقة.