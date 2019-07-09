عمرو أديب يقترح التشهير بمن يحصلون على دعم تمويني وهم لا يستحقون
الإثنين 08/يوليه/2019 - 11:41 م
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه بعد إجراء عملية تنقية للبطاقات التموينية، تبين أن هناك 60 ألف مواطن يحصلوا على دعم تمويني وهو يمتلكون سيارات فارهة.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن وزارة التموين أن هناك مواطنون يحصلون على التموين وفاتورة الكهرباء لمنازلهم لا تقل عن 1200 جنيه شهريًا، مضيفا: "حاجة تنقط".
وأضاف أن تاريخ مصر في الفشل الاقتصادي له علاقة كبيرة بالهدر، متابعا: "مش من حق حد ياخد التموين ويعطيه لغيره"، مقترحا التشهير بمن يحصل على دعم تمويني وهم لا يستحقون، متابعا: "اكتبوا اسمائهم".
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