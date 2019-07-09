"أورنج": تفاعل جماهيري بمبادرة "Games of Change" لتقليل المخلفات البلاستيكية بإستاد القاهرة

قررت اورنچ مصر الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، استغلال بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، لتعزيز التزاماتها البيئية وتعزيز الوعي بأهمية تقليل استخدام المواد البلاستيكية عبر مبادرة "Games of Change" لتشجيع الجمهور على جمع المخلفات البلاستيكية تمهيدا لإعادة تدويرهاواستخدام الناتج في إنشاء ملعب كرة قدم كامل مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره، والتبرع به لـ"مستعمرة الجذام" في أبو زعبل بالقليوبية.





ولإنجاح المبادرة أسست اورنچ مصر أماكن خاصة في عدة نقاط حول استاد القاهرة كُتب عليها (ارمى - اكتب - استلم) وتتيح هذه الاماكن إلقاء المشجع للزجاجة الفارغة في المكان المخصص لها.





ولتشجيع الموظفين علي المشاركة الفعالة في هذه المبادرة ورفع الوعي بأهمية التقليل من استخدام المواد البلاستيكية التي تضر بالبيئة، أضافت اورنچ أيضاً أماكن خاصة في مقرها الرئيسي بالقرية الذكية لتساعد الموظفين علي التخلص الامن والنظيف للمواد البلاستيكية المختلفة.





وتسعى الشركة من خلال هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على مشكلة النفايات البلاستيكية التي تعتبر حاليا من أبرز الهموم البيئية لدى المجتمع الدولي، وتتيح المباردة التخلص من مشلكة النفايات البلاستيكية بطريقة آمنة ومبتكرة.





ولاقت المبادرة تفاعلا كبيرا من الجمهور وإعجابا بالفكرة والهدف، والأسلوب التحفيزي الذي اتبعته الشركة للتوعية بالمشكلة ومخاطرها على البيئة وتشجيع الجمهور على مكافحة الظاهرة من خلال جمع الزجاجات البلاستيكية التي تتراكم في الاستاد بعد كل مباراة.



