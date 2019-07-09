ثقافة الإسكندرية تحتفل بالعيد القومي للثغر

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، غدا الثلاثاء، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بالمواقع التابعة لفرع ثقافة الإسكندرية إحتفالا بالعيد القومي للثغر.





ففي الحادية عشر صباحا يقيم بيت ثقافة رشدي ورشة فنية بمرسم الطفل باستخدام الخامات المختلفة، كما يقيم قصر ثقافة الشاطبي ورشة مماثلة، هذا إلى جانب ورشة تصميمات زخارف نباتية بمرسم الفنون التشكيلية الساعة 6 م.





كما ينظم قسم التمكين الثقافي بالفرع رحلة ترفيهية لذوي الإحتياجات الخاصة إلى شاطيء السرايا بالتعاون مع النادي الأوليمبي.





اما مكتبة النزهة تقيم محاضرة بعنوان " الاتحاد وحب الوطن " لنزلاء جمعية كاريتاس بالحضرة تلقيها زينب محمد- مدير إدارة التخطيط بإدارة برج العرب التعليمية سابقا.









كما تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة غدا الثلاثاء في تمام الساعة 11 صباحا بشاطيء السرايا.





يقام الحفل ضمن نشاط لفرع ثقافة الإسكندرية بالتعاون مع إدارة شئون البيئة بالمحافظة وعدد من الشركات ومنظمات المجتمع المدني.





و يتضمن مجموعة من العروض الفنية منها عرض فني لفرقة الرواد لعرائس الماريونت بقيادة الفنان هشام نصرت، عرض فني لفرقة ذوي القدرات الخاصة بقيادة كابتن مصطفى جابر، وعرض فني لفرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان.



