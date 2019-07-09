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رسميًا.. أهلي جدة يعلن تعاقده مع الصربي أليكسيتش

الإثنين 08/يوليه/2019 - 11:22 م
رسميًا.. أهلي جدة يعلن تعاقده مع الصربي أليكسيتش
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كتب - حسن شحاتة
 
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أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، عن تعاقده مع الدولي الصربي دانييل أليكسيتش، لاعب وسط نادي مالاتياسبور التركي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وكتب النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "‏أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس أحمد بن بكر الصائغ، إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط الدولي الصربي دانييل أليكسيتش، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات مقبلة، قادماً من صفوف مالاتياسبور التركي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي".


وتعد صفقة صاحب الـ 28 عامًا، هي الثانية للراقي على مستوى الأجانب، بعدما حسم الفريق صفقة لاعب الوسط الدولي البوسني الفيس ساريتش، قادمًا من نادي سامسونغ الكوري الجنوبي.

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