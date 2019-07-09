أبرزهم العثور على جثة محفظة قرآن وسقوط عصابة سرقة المواطنين بالطالبية.. 8 جرائم خلال 48 ساعة في الجيزة

شهدت محافظة الجيزة خلال الـ 48 ساعة الماضيين، 8 جرائم وأحداث أثارت ذعر وغضب سكان المناطق محل تلك الجرائم، وجاءت على النحو التالي.









"خلع في الكتف وطلقة طائشة".. العثور على جثة ضابط شرطة بالهرم





تلقى اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد وائل هلال، مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا بالعثور على جثة رائد شرطة داخل شقته بدائرة القسم، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وعثر على جثة ضابط شرطة برتبة رائد، مصاب بطلق ناري من سلاحه، وعثر بجواره على سلاحه وطلقات نارية من ذات العيار.





وتوصلت التحريات، التي أجريت بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، إلى أنه يعمل بقطاع أمن أسوان، وكان متواجدا داخل شقته، في أجازة عمل، لإصابته بـ"خلح في الكتف"، مشيرة، إلى أن إصابته التي أودت إلى وفاته، حينها كان ينظف سلاحه الميري، وخرجت منه طلقة عن طريق الخطأ، أصابته وأدت بحياته.









ضابط شرطة كلمة السر.. سقوط عصابة سرقة المواطنين في الطالبية





تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على (مسجل جنائي، سبق إتهامه في 17 قضية نصب، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل، عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى) حال إستقلالهما سيارة ملاكي "مطموسة اللوحات المعدنية"، وبحوزتهما طبنجة صوت، جهاز لاسلكى "بلاستيك"، كارنيه شرطة "مزور"، حقيبة بها كمية من قصاصات الأوراق، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على لوحاتها الأصلية.





وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات أمام المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب وقائع السرقة بأسلوب إنتحال صفة رجال الشرطة بإستخدام المضبوطات، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وأضافا بأن السيارة مستأجرة بمعرفة الثاني.





وأثناء السير في إجراءات البحث وجمع المعلومات عن أبعاد نشاطهما الإجرامى حضر للقسم (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم إستوقفه شخصان وإدعيا أنهما من رجال الشرطة، وإصطحباه داخل سيارة ملاكي بزعم فحصه وما بحوزته من متعلقات، ثم قاما بوضع متعلقاته داخل مظروف وصرفه، وعقب ذلك إكتشف سرقة مبلغ مالي، وبعرض المتهمان عليه تعرف عليهما وإتهمهما بإرتكاب الواقعة، وبتطوير مناقشتهما إعترفا بإرتكاب 4 وقائع بذات الأسلوب بنطاق قسمي شرطة (الطالبية، الأهرام)، والإستيلاء على مبالغ مالية من 5 أشخاص، وقررا صرفهما المبالغ المستولى عليها.









العثور على جثة طفل طفل داخل مخزن بالهرم





تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل داخل مخزن بدائرة القسم، وبإنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، عثر على جثة طفل يرتدي كامل ملابسه، ولا يوجد به أي إصابات ظاهرية، وتبين وفاته إثر تعرضه للصعق الكهربائي، وعدم وجود شبهة جنائية في وفاته.









"ديسكو غير مرخص وباب مصفح".. غرق عوامة "جولدز جيم" بالدقي





تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إخطار من غرفة النجدة بغرف عوامة "جولدز جيم، بمنطقة الدقي، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وتبين غرق الطابق الأرضي بالعوامة وشخص كان بداخلها، وتمكنت القوات من إنقاذه، وإنتشال العوامة.





وكشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، التي أجريت برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، عن أن الطابق الأرضي الذي غرق بعوامة "جولدز جيم"، كان مستخدما كـ"ديسكو"، وتبين أنه غير مرخص، موضحة إلى أن سبب عدم تمكن العامل من النجاة حال غرق الطابق، هو أن الباب كان مصفحًا وعدم تمكنه من فتحه، وبكسر قوات الإنقاذ النهري الباب المصفح، تم إنقاذه، موضحة إلى أن الطابق الثاني بالعوامة مستخدم "جيم" ولم يتضرر من غرق الطابق الأرضي.





وكشفت معاينة قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، عن أن سبب غرق عوامة "جولدز جيم"، هو زيادة الاحمال المتواجدة بالطابق الأرضي بالعوامة، وبناء الغرق بالرخام، ووضع المعدات الثقيلة، وأضافت المعاينة أن الشخص الذي تم إنقاذه كان متواجدا داخل غرفة مغلقة بالطابق الأرضي، وبعد غرق الطابق، تمكن رجال الإنقاذ النهري، من تحطيم باب الغرفة وإنقاذه قبل الغرق، مشيره إلى أنه لم يغرق سوي الطابق الأرضي.









"سيدة العمرانية".. تشاجر معها زوجها فألقت نفسها من الطابق الثاني





ألقت ربة منزل نفسها من شرفة شقتها بالطابق الثاني، بأحد العقارات بمنطقة العمرانية، إثر نشوب مشاجرة بينها وبين زوجها، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود إشارة من أحد المستشفيات بوصول سيدة مصابة بكسور وكدمات متفرقة بجسدها.





وانتقلت قوة أمنية برئاسة، الرائد مصطفى عبد الله رئيس وحدة مباحث القسم، والنقيب عصام الشناوي معاون مباحث القسم، لمكان البلاغ لسماع أقوال زوج المصابة وجيرانها، وشهود العيان على الواقعة.





وكشفت تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة إلى أن المصابة دائمة التشاجر مع زوجها لوجود خلافات زوجية بينهما، ويوم الواقعة نشبت مشاجرة بينهما ألقت على إثرها نفسها من شرفة شقتها بالطابق الثاني، لتتخلص من حياتها، وتبين عدم وجود شبهة جنائية حول سقوطها.









من "الفيس" لـ"قميص النوم".. تخطف عشيقها بمساعدة زوجها لرفضه إنهاء علاقتهما الجنسية









تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من عامل، بقيام سيدة و6 أخرين من أسرتها باحتجازه، وتصويره مقاطع فاضحة، وإجباره على توقيع ايصالات أمانة"على بياض"، لتهديده لها بفضح علاقتهما.





وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تم التأكد من صحة البلاغ الوارد، وتوصلت التحريات أن المبلغ على علاقة بسيدة تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، منذ عامين، وكانت بينهما محادثات جنسية.





وتوصلت التحريات أن زوجها يعمل في إحدى الدول العربية، وبمطالبة السيدة إنهاء العلاقة بينها وبين عشيقها رفض، ما دفعه إلى تهديدها، بإبلاغ زوجها، وبالتواصل معه، علمت "العشيقة" بما يدبره لها "العشيق"، وعقدت العزم على خطفه وإجباره على توقيع ايصالات أمانة لتهديده بها في حالة فضحها، ويوم الجريمة، استدرجته السيدة، وفوجئ "العشيق"، بتواجد 6 أشخاص من أقاربها، واحتجزوه، وأجبروه على توقيع ايصالات أمانة، ثم قاموا بتصويره مقاطع فيديو فاضحة، لتهديده بها.









"14 طعنة وبعثرة بالشقة".. العثور على جثة محفظة "قرآن" في إمبابة





تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة من شرطة النجدة، بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بنطاق القسم.





وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والرائد محمد بهاء معاون مباحث القسم، وعثر على جثة قاطنة الشقة في العقد الخامس من عمرها، مصابة بعدة طعنات، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة إلى أن السيدة المعثور على جثتها داخل شقتها بمنطقة إمبابة، اليوم الأحد، كانت تقيم بمفردها بعد وفاة زوجها، وتعمل محفظة قرآن كريم، موضحة أنها عثر على جثتها ملقاة، ومصابة بـ 14 طعنة، متفرقة بجسدها، وبالفحص تبين وجود بعثرة بمحتويات الشقة.









"عليه ديون".. انتحار عامل شنقا داخل غرفة نومه بالهرم









وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بالعثور على جثة عامل داخل شقته بدائرة القسم، وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة العامل مشنوقا بدولاب غرفة نومه، وبالسؤال تبين أنه كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، لمروره بضائقة مالية، وتبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاته.



