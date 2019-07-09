نشرة أخبار منتصف الليل.. الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من النيجر

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال فترة الظهيرة، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، منها الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من النيجر، مدبولي يُتابع مع وزيرة الصحة المرحلة التجريبية لمنظومة التأمين الصحي ببورسعيد.

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من النيجر

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى القاهرة قادما من عاصمة النيجر نيامي، بعد زيارة استغرقت يومين ترأس خلالها قمة الاتحاد الأفريقي التي أطلقت اتفاقية التجارة الحرة القارية لتحقيق الاندماج الاقتصادي للقارة.

مدبولي يُتابع مع وزيرة الصحة المرحلة التجريبية لمنظومة التأمين الصحي ببورسعيد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان؛ لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشغيل عددٍ من المستشفيات النموذجية بالمحافظات، وسير العمل بالمرحلة التجريبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، والتعرف على أية عقبات في هذه المرحلة للعمل على حلها بشكل فوري.

البرلمان يوافق على شروط القيد بنقابة المحامين

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون نقابة المحاميين، على المواد الخاصة بشروط القيد في الجدول العام لنقابة المحامين في مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

الدفاعات السعودية تعترض طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه أبها

تمكنت قوات الدفاع الجوى السعودى، مساء اليوم الإثنين من اعتراض طائرة مسيرة، أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه مطار أبها بالمملكة.

ترامب وماكرون يناقشان تهديد إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم

قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لبحث الجهود الجارية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.