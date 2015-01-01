ربع نهائي الكان (3) .. ماذا يقول التاريخ عن مواجهات كوت ديفوار والجزائر وأبرز إنجازاتهما بأمم إفريقيا؟

مواجهة من العيار الثقيل ستجمع منتخب الجزائر مع نظيره منتخب كوت ديفوار يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو الجاري، على أرضية استاد "السويس الجديد" ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة أمم إفريقيا 2019 والمقامة حاليًا في مصر.

منتخب الجزائر حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية بعدما تخطي منتخب غينيا بثلاثية نظيفة، بينما تأهل المنتخب الإيفواري علي حساب منتخب مالي بعدما فاز عليه بهدف دون مقابل.

- مشوار المنتخبين في أمم إفريقيا 2019:

الجزائر: حقق منتخب الجزائر "العلامة الكاملة" في دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا بالفوز على كينيا (2-0)، والسنغال (1-0)، وتنزانيا (3-0) ولم تستقبل شباكه أي أهداف وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بينما تخطي منتخب غينيا في دور الـ16 بالفوز عليه (3-0).

كوت ديفوار: استهل مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا (1-0)، ثم خسر أمام المغرب بنفس النتيجة، قبل أن يكتسح منتخب ناميبيا (4-1)، وتأهل كـ"ثاني" للمجموعة الرابعة، ونجح في تجاوز عقبة منتخب مالي بهدف دون مقابل في لقاء دور الـ16 بالبطولة الإفريقية.

- تاريخ مواجهات الجزائر وكوت ديفوار:

يتفوق منتخب كوت ديفوار تاريخيًا على نظيره الجزائري، حيث تقابل المنتخبين في 14 مواجهة سابقة، فاز المنتخب الإيفواري في 6 مباريات، مقابل 4 إنتصارات لـ"ثعالب الصحراء"، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات بينهما.

سجل منتخب كوت ديفوار 18 هدفًا في شباك منتخب الجزائر، بينما استقبلت شباكه 14 هدفًا.

لن تكون مواجهة ربع نهائي أمم إفريقيا 2019 الأولي بين كوت ديفوار والجزائر في البطولة القارية، بل سبق وتقابل المنتخبين في 7 مواجهات خلال تاريخ مشاركاتهما بـ"الكان"، حقق المنتخب الإيفواري 3 انتصارات، مقابل انتصارين للمنتخب الجزائري، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.

أخر لقاء جمع منتخب الجزائر وكوت ديفوار كان في ربع نهائي أمم إفريقيا 2015 وفاز المنتخب الإيفواري 3-1.

- إنجازات المنتخبين بأمم إفريقيا:

كوت ديفوار: حقق المنتخب الإيفواري لقب بطولة أمم إفريقيا مرتين عامي 1992، 2015، كما حصد مركز "الوصيف" عامي 2006، 2012، والمركز الثالث 4 مرات 1965، 1968، 1986، 1994.

الجزائر: توج المنتخب الجزائري بكأس أمم إفريقيا مرة وحيدة عام 1990، وحصد مركز الوصيف عام 1980، وحصل على المركز الثالث عامي 1984، 1988.

- القيادة الفنية للمنتخبين:

الجزائر: يقود المنتخب الجزائري المدرب الوطني "جمال بلماضي" صاحب الـ43 عامًا، سبق وتولي قيادة فريق لخويا القطري (الدحيل) وحقق معه عدة بطولات، كما قاد منتخب رديف قطر وفاز معه بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا، وقاد منتخب قطر الأول للتتويج بكأس الخليج "خليجي 22".

كوت ديفوار: يعتمد المنتخب الإيفواري أيضًا على قيادة فنية وطنية للمدرب "إبراهيم كمارا" وهو أول مدرب وطني لمنتخب الأفيال منذ 2012، وكان مساعدًا للفرنسي هيرفي رينارد عندما قاد المنتخب الإيفواري للتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا عام 2015، ويأمل في تكرار الانجاز من كرسي الرجل الأول هذه المرة.