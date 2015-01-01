عمرو أديب عن رئيسة مدينة ميت غمر: "ست بـ 100 راجل"

ثمن الإعلامي عمرو أديب، تخفي رئيسة مدينة ميت غمر منال الغندور كمواطنة بين الركاب للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بعد تحريك أسعار الركوب.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن سائقي سيارات الأجرة في ميت غمر "بيوزعوا صورة منال الغندور على بعض، وبينهم إشارة إوعى الغنور"، موضحًا أن الغندور تقوم بسحب رخصة السائقين المخالفين للتعريفة.



