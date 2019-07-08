أخبار برشلونة اليوم.. نيمار يفجر كبري المفاجأت ويوافق على أصعب شرط البرسا وتحديد موعد الإعلان عن كبري الصفقات الصيفية

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين الموافق 8-7-2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.





وإليكم أهم أخبار برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 8-7-2019:





نيمار يوجه رسالة مؤثرة لبرشلونة

اكدت تقارير صحفية إسبانية على أن نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي طلب من برشلونة سرعة تسريع المفاوضات لحسم التعاقد معه.

وقالت الإعلامية يواكيم بييرا لصحيفة سبورت: نداء انقاذ من نيمار الى برشلونة يشعر النجم البرازيلي بالقلق حيال كيفية تهدئة المحادثات في الايام الاخيرة بشأن انتقاله ويريد من برشلونة تسريع العملية

واكدت الإعلامية على أن نيمار كان حزيناً الأيام الماضية لأنه يشعر ان عودته لبرشلونة لا تتحرك إلى الأمام

تقارير.. برشلونة يُحدد بديل نيمار ويبدأ المفاوضات لضمه

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن محمد صلاح نجم ليفربول دخل دائرة اهتمامات برشلونة الإسباني بعد تعقد صفقة ضم البرازيلي نيمار نجم باريس سلن جيرمان.

وأفاد موقع "دياريو جول" الإسباني بأنه على الرغم من رغبة كلا من ليونيل ميسي ولويس سواريز في عودة زميلهما السابق نيمار إلى البرسا ولكن المفاوضات مع باريس سان جيرمان لن تكون سهلة.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن باريس سان جيرمان بقيادة مالكه ناصر الخليفي لا يريد أن يذهب نيمار إلى برشلونة، بل أن الخليفي يفضل انتقال البرازيلي إلى صفوف ريال مدريد وليس البرسا.

وقال الموقع الإسباني بأن إدارة برشلونة وضعت محمد صلاح على طاولة التعاقدات في حالة فشلها في الحصول على خدمات نيمار من الفريق الباريسي.

وأوضح الموقع الإسباني بأن برشلونة سيدخل لاعبه عثمان ديمبيلي في صفقة صلاح، والذي يعجب الألماني يوجرحن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي.





نيمار يصدم باريس سان جيرمان ويقترب من برشلونة

بدأ اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في التمرد على ناديه، وذلك من أجل الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، أن نيمار لم يحضر تدريبات باريس اليوم، والنادي أعلن أنه سيتخذ تدابير ضد البرازيلي في الساعات المقبلة.

يذكر أن نيمار قد انضم إلى فريق باريس سان جيرمان في صيف موسم 2017، بعد دفع الفريق الفرنسي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.





عاجل.. برشلونة يعلن عن موعد الصفقة الكبري

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة حدد موعد الإعلان الرسمي عن صفقة انضمام الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد إلى صفوف البلوجرانا.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، أن يوم غدًا الأربعاء الموافق 10 يوليو، سيوف يعلن برشلونة رسميًا عن التوقيع مع جريزمان بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع الروخي بلانكوس.

يذكر أن الفريق الكتالوني سيدفع 120 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع أتلتيكو.





البريميرليج ينقذ نجم برشلونة من جحيم فالفيردي

يخطط نادي إيفرتون الإنجليزي في التعاقد مع مالكوم جناح فريق لاعب برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لإنقاذه من جحيم فالفيردي مدرب الفريق.

وقال راديو مونت كارلو الفرنسي، إن ايفرتون سوف يرسل عرضا بقيمة 35 مليون يورو من أجل التعاقد مع مالكوم من برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وتابع الموقع أن ماركو سيلفا، مدرب إيفرتون يصر على ضم مالكوم من برشلونة وهو أولوية بالنسبة له في الصيف الجاري.

ويرغب برشلونة في بيع مالكوم في الصيف الجاري والحصول على أكثر من 40 مليون يورو التي دفعها في الصيف الماضي لضمه من بوردو الفرنسي.





هل يتحرك برشلونة ويصفع يوفنتوس؟

أسفر العرض الذي قدمه يوفنتوس بقيمة 50 مليون يورو، دون احتساب المتغيرات، لضم مدافع أياكس أمستردام، ماتيس دي ليخت، إلى جمود المفاوضات بين الناديين، حسبما ذكرت صحيفة دي تيليغراف الهولندية اليوم الإثنين.

فقد توصل النادي الإيطالي إلى اتفاق مع المدافع ليلعب بصفوفه خلال المواسم الخمسة المقبلة، إلا أن أياكس يرى أن عرضاً بقيمة 50 مليون يورو "منخفضاً للغاية"، وفقاً للصحيفة الأكثر انتشاراً في هولندا، ومن ثم وصلت المفاوضات بين الجانبين إلى حالة جمود.

ويرجع أصل هذا الجمود إلى اتفاق توصل إليه دي ليخت وأياكس الصيف الماضي، وبموجبه كان يفترض أن يتمكن اللاعب من الانتقال إلى ناد آخر إذا عرض الأخير ما بين 45 و50 مليون يورو، ولكن إدارة النادي الهولندي تعتبر الآن هذه القيمة غير كافية.

وتؤكد الصحيفة أن الاتفاق بين اللاعب والنادي حظي بشهود، مثل والد دي ليخت، فرانك دي ليخت، وأحد مستشاريه باري هولشوف، ولكنه لم يوثق كتابة بشكل رسمي.

وأكد ممثل دي ليخت، مينو رايولا، للصحيفة أن اللاعب لا يفكر في إحالة المسألة للمحاكم، ولكنه شدد على وجود اتفاقيات بين ماتيس وأياكس.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب صاحب الـ19 عاماً الإثنين، إلى تدريبات أياكس، ولكنه يأمل ألا يضطر أن يحضر للمشاركة في فترة الاستعدادات للموسم الجديد في النمسا، التي يبدأها الفريق السبت المقبل.





سر عودة عثمان ديمبيلي لتدريبات برشلونة قبل زملائه

عاد الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم فريق برشلونة الإسباني للتدريبات الجماعية من جديد قبل أسبوع من بداية فترة الاستعداد والتحضير للموسم الجديد.

وذكرت إذاعة كادينا سير الإسبانية، أن عثمان ديمبلي طلب من الجهاز الفني العودة مبكرا لتدريبات الفريق في الأسبوع الجاري بسبب رغبته في أن يكون جاهزا بنسبة 100% للموسم المقبل.

وتابعت الإذاعة أن ديمبلي يرغب في البقاء في صفوف برشلونة بالموسم المقبل ولا يريد الرحيل عن البارسا في الصيف الجاري.





خطوة مفاجئة من نجم برشلونة تحسم مصيره في الموسم المقبل

وصل الفرنسي عثمان ديمبلي إلى برشلونة اليوم الإثنين تمهيدا للانضمام إلى تدريبات البلوجرانا الأسبوع المقبل.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية اليوم: "ديمبيلي يعود إلى التدريبات قبل أسبوع من انتهاء إجازته، تدرب اللاعب الفرنسي في إسبورتيفا خوان جامبر قبل أسبوع من ما ينص عليه النادي، مما يدل على التزامه مع البلوجرانا".

وتابعت: " الفرنسي طلب من النادي أن يوفر له معد بدني، ديمبيلي يريد ارسال رسالة قوية ببقائه 100% ويريد أن يقضي موسما رائعا مع برشلونة".

واختتمت الإذاعة: "منذ أسابيع أخبره بارتوميو أنه غير قابل للبيع وكرر ذلك يوم الجمعة الماضي “ديمبيلي أفضل من نيمار"، الفرنسي أبلغ النادي عن رغبته بالاستمرار مع الفريق وأكد لهم أن موسم عظيم ينتظرهم".