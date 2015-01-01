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توتنهام يغري لو سيلسو براتب خيالي

الإثنين 08/يوليه/2019 - 10:22 م
توتنهام يغري لو سيلسو براتب خيالي
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أنه أبلغ مسؤولو نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، النجم الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو بأنهم سيضاعفون راتبه بمقدار ثلاثة أضعاف إذا انتقل إلى النادي هذا الصيف .

وبحسب ما ذكرته صحيفة "Diario de Selvilla" فقد تم ربط إسم اللاعب الأرجنتيني كثيراً بالإنتقال إلى توتنهام وأنه يريد العمل مع مواطنه ماوريسيو بوتشيتينيو مدرب السبيرز.

الجدير بالذكر ان توتنهام لن ينفق في جيوفاني لوسيلسو اكثر من الفرنسي تانجوي ندومبيلي، حيث أن توتنهام سيقدم عرض باقل من 54 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدمات الارجنتيني.
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