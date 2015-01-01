توتنهام يغري لو سيلسو براتب خيالي
الإثنين 08/يوليه/2019 - 10:22 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أنه أبلغ مسؤولو نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، النجم الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو بأنهم سيضاعفون راتبه بمقدار ثلاثة أضعاف إذا انتقل إلى النادي هذا الصيف .
وبحسب ما ذكرته صحيفة "Diario de Selvilla" فقد تم ربط إسم اللاعب الأرجنتيني كثيراً بالإنتقال إلى توتنهام وأنه يريد العمل مع مواطنه ماوريسيو بوتشيتينيو مدرب السبيرز.
الجدير بالذكر ان توتنهام لن ينفق في جيوفاني لوسيلسو اكثر من الفرنسي تانجوي ندومبيلي، حيث أن توتنهام سيقدم عرض باقل من 54 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدمات الارجنتيني.
Advertisements
المزيد عن: لو سيلسو صفقات توتنهام ريال بيتيس توتنهام
- بوتشيتينيو يعلق على تولي سولاري تدريب ريال مدريد
- إيمري يعلق على إمكانية تدريب بوتشيتينيو لريال مدريد
- بوتشيتينيو يعلن تشكيل توتنهام أمام أرسنال
- تعرف على تشكيل تشيلسي وتوتنهام في قمة البريميرليج
- مدرب توتنهام يلمح لإمكانية رحيله لهذا السبب
- ريال مدريد يرصد 40 مليون إسترليني للتعاقد مع خليفة "سولاري"
- بوتشيتينيو يكشف عن موعد ترك تدريب توتنهام
- توتنهام يسعى لخطف هدف ريال مدريد
- نجم منتخب الأرجنتين يُغازل برشلونة
- توتنهام يقترب من إتمام التعاقد مع نجم منتخب الأرجنتين