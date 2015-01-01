توتنهام يغري لو سيلسو براتب خيالي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أنه أبلغ مسؤولو نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، النجم الأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو بأنهم سيضاعفون راتبه بمقدار ثلاثة أضعاف إذا انتقل إلى النادي هذا الصيف .





وبحسب ما ذكرته صحيفة "Diario de Selvilla" فقد تم ربط إسم اللاعب الأرجنتيني كثيراً بالإنتقال إلى توتنهام وأنه يريد العمل مع مواطنه ماوريسيو بوتشيتينيو مدرب السبيرز.



