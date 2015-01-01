الأحوال المدنية: إصدار تصاريح الحج وإلغائها إلكترونيًا

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن الخدمات التي تقدمها لحجاج موسم حج 1440هـ.

وتضمنت الخدمات الآتي: الدخول على الموقع الرسمي للوكالة والاستعلم عن أحقيتك في الحج، تفويض شركات الحج بإصدار التصاريح، حيث تقوم الشركة بتسجيلك في الحملة وإصدار التصريح عبر نظام ” أبشر ” ، كما يمكن إلغاء التصريح إلكترونيًا حتى يوم 7 ذي الحجة.