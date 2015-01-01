ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأحوال المدنية: إصدار تصاريح الحج وإلغائها إلكترونيًا

الإثنين 08/يوليه/2019 - 10:21 م
الأحوال المدنية: إصدار تصاريح الحج وإلغائها إلكترونيًا
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن الخدمات التي تقدمها لحجاج موسم حج 1440هـ.

وتضمنت الخدمات الآتي: الدخول على الموقع الرسمي للوكالة والاستعلم عن أحقيتك في الحج، تفويض شركات الحج بإصدار التصاريح، حيث تقوم الشركة بتسجيلك في الحملة وإصدار التصريح عبر نظام ” أبشر ” ، كما يمكن إلغاء التصريح إلكترونيًا حتى يوم 7 ذي الحجة.

Advertisements
المزيد عن: تصاريح الكتروني الغاء الحج الأحوال المدنية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
0
x
18:00
1
ساحل العاج
غانا
0
x
21:00
1
تونس