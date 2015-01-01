عمرو أديب لـ المصريين: "متروحوش تركيا.. بلاد الله واسعة"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه أصبح معلومًا أن تركيا تنقل مقاتلي داعش من سوريا والعراق إلى ليبيا عبر شركات طيران تركية.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الدواعش الذين سيصلون إلى ليبيا سيتواصلون مع الدواعش الموجودون في مصر، خاصة وأنهم في حاجة إلى مدد، منوها بأن ليبيا تعد المورد المجاني للبترول لتركيا، ولهذا يسعى أردوغان للسيطرة عليها.



