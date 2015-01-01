عمرو أديب لـ المصريين: "متروحوش تركيا.. بلاد الله واسعة"
الإثنين 08/يوليه/2019 - 10:26 م
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه أصبح معلومًا أن تركيا تنقل مقاتلي داعش من سوريا والعراق إلى ليبيا عبر شركات طيران تركية.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الدواعش الذين سيصلون إلى ليبيا سيتواصلون مع الدواعش الموجودون في مصر، خاصة وأنهم في حاجة إلى مدد، منوها بأن ليبيا تعد المورد المجاني للبترول لتركيا، ولهذا يسعى أردوغان للسيطرة عليها.
وأضاف أن التوسع التركي يجب أن يتم وضع حل له، متابعا: "نحن في منطقة مليئة بالتوتر.. والبلد مش ناقصة"، مناشدًا المصريين الذين ينون السفر لتركيا للسياحة، قائلا: "بلاد الله واسعة.. هما بيدونا دواعش وإحنا نديهم فلوس.. مينفعش".
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