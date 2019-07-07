موعد مباراة الجزائر وكوت ديفوار في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا CAN 2019
الإثنين 08/يوليه/2019 - 10:22 م
أحمد عصام
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يواجه منتخب الجزائر بقيادة مدربه جمال بلماضي، منافسه منتخب كوت ديفوار يوم الخميس 11 يوليو في الساعة السادسة مساءً على ستاد السويس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.
ونجح منتخب كوت ديفوار في الفوز على منتخب مالي، بنتيجة هدف نظيف أحرزه ويلفرد زاها، وذلك بعد الصعود من دور المجموعات كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.
بينما تأهل منتخب الجزائر بعد الانتصار على منتخب غينيا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، حيث تصدر محاربي الصحراء مجموعتهم في دور المجموعات برصيد 9 نقاط، ولم تستقبل شباك المنتخب الجزائري اي أهداف حتى الآن في البطولة.
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