موعد مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

يواجه منتخب نيجيريا نظيره منتخب جنوب أفريقيا يوم الأربعاء المقبل 10 يوليو في الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.









وفاز منتخب جنوب أفريقيا على منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، بعدما قدم مباراة كبيرة أمام الفراعنة.









وكان قد نجح منتخب نيجيريا في تحقيق الفوز على منتخب الكاميرون، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد الاسكندريه، ضمن منافسات دور الثمن نهائي.



