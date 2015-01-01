أهم أخبار ريال مدريد اليوم.. زيدان يرفض الصفقة الأسطورية بدون أسباب ويطالب ببيع نجمي الفريق والإبقاء على المنبوذ

شهد ريال مدريد اليوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها موافقة مانشستر يونايتد على رحيل نجمه بول بوجبا والذي يعتبر هدفًا رئيسياً للملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- المصير المجهول ينتظر منبوذ ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني عاد إلى المدينة الرياضية (الفالديبيباس) صباح اليوم تحضيرًا لبداية الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد تلقى العديد من الإهانات عقب وصوله إلى المدينة الرياضية من جماهير الفريق التي استقبلت اللاعبين بعد عودتهم من فترة الإجازة الصيفية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيل تلقى انتقادات قاسية بعد وصوله موضحة أنه يعاني بسبب رفضه الرحيل عن الملكي على الرغم من علمه بأن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لن يعتمد عليه.

وكشفت الصحيفة الإسبانية بأن بيل يواجه المصير المجهول حتى الآن بسبب عدم معرفة إمكانية بقائه في ريال مدريد أم رحيله عن الميرينجي هذا الصيف.

يذكر أن جاريث بيل شارك في 42 مباراة في الموسم الماضي في مختلف البطولات وسجل 14 هدفًا وصنع 6 آخرين.









- زيدان يرفض التعاقد مع نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موقف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تجاه فكرة انتقال البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان إلى سانتياجو برنابيو هذا الصيف.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الإثنين، أن زيدان يرفض انتقال نيمار دا سيلفا إلى الأبيض وذلك لوجود عدد كبير من النجوم في نفس مركزه.

وكان فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد قد أكد على رغبته في ضم نيمار ولكن يبدو أن زيدان استطاع أن يقنعه بعدم ضمه لوجود لاعبين آخرين في نفس مركزه.

الجدير بالذكر أن نيمار قد أبدى رغبته في الانتقال إلى كامب نو وذلك لعدم رغبته في البقاء مع باريس سان جيرمان بسبب انحسار الأضواء عنه.









- مانشستر يونايتد يوافق على رحيل هدف الملكي

أفادت تقارير صحفية اليوم أن نادى ريال مدريد حسم التعاقد مع لاعب خط وسط منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد الأنجليزى بول بوجبا والذى يعد الهدف الرئيسي للمدير الفنى للفريق زين الدين زيدان منذ بداية فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكر راديو إسبانيا، أن إدارة الفريق الإنجليزى ستفتح باب التفاوض لرحيل اللاعب خاصة أن بوجبا قرر الرحيل، مما جعل مانشستر يونايتد يوافق على التفاوض من أجل رحيله.

وكان مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب أكد أن اللاعب يريد الرحيل عن اليونايتد هذا الصيف وإن إدارة الفريق تعى ذلك تماماً.

ويذكر أن ريال مدريد على إستعداد لدفع 120 مليون يورو لضم اللاعب بينما إدارة اليونايتد تريد 150 مليون يورو.









- ليفربول يخطف هدف الملكي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، إن ليفربول الإنجليزي قد حسم تعاقده مع اللاعب الشاب هارفي إليوت موهبة نادى فولهام، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن ليفربول تفوق على كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان ولايبزيج الألمانى فى خطف الموهبة الشابة لإنجلترا ولفريق فولهام هارفى إليوت.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول خطف اللاعب ليكون ثانى صفقات الريدز خلال الفترة الحالية بعد التعاقد مع الشاب فان دى بيرج من فريق زفولة الهولندى.

ويذكر أن إليوت دخل تاريخ البريميرليج الموسم المنقضي عندما شارك مع فولهام أمام وولفر هامبتون فى المباراة قبل الأخيرة وعمره 16 عاماً ليكون أصغر لاعب يشارك فى الدورى الإنجليزى.









- زيدان يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الريال.. والإبقاء على المنبوذ

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، لا يريد الإبقاء على ثنائي المرينجي سيبابوس وخاميس رودريجيز خلال الموسم الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن زيدان لايُريد سيبايوس وخاميس ولن يتواجدا في الجولة التحضيرية بعد العطلة، ولكن زيدان سيضطر لمصافحة بيل وهو لايُريده وسيتواجد في الجولة التحضيرية ورحيله سيكون (صداع للمدرب)، زيدان سيكون مُضطر لضم بيل للفريق الجولة التحضيرية".

وطالب زيدان من فلورنتينو بيريز رئيس الملكي بيع الثنائي سيبايوس وخاميس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لأنه لا يرغب باستمرارهما مع الفريق.









- تقارير: ليفربول يصفع ريال مدريد وبرشلونة في صفقة نجم البريميرليج

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين عن اقتراب ليفربول الإنجليزي من حسم الصفقة الثانية له في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شبكة "ESPN" الإسبانية ذكرت في تقرير لها اليوم إن ليفربول تغلب على ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبرشلونة في صراع انضمام لاعب وسط فولهام هارفي إليوت.

وتابعت الشبكة أن موهبة الكرة الإنجليزية أليوت وافق على الانضمام إلى ليفربول، رافضا العروض الخيالية لثنائي الدوري الإسباني، ريال مدريد وبرشلونة.









- يوفنتوس يوجه ضربة قاتلة لريال مدريد

أفادت تقارير صحفية أن نادى يوفنتوس الإيطالى دخل بقوة فى صفقة بول بوجبا بعدما أعلن اللاعب عن رغبته فى الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر خلال الفترة الحالية، ليزاحم اليوفى ريال مدريد الذى يسعى لخطف اللاعب منذ بداية فترة الإنتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن إدارة اليوفى مستعدة لتقديم 130 مليون يورو لضم اللاعب وهو الرقم الذى يتفوق على عرض ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي قد طلبت 150 مليون يورو للسماح برحيل اللاعب خلال هذه الفترة بينما ريال مدريد عرض 90 مليون فقط وهو ما يجعل عرض يوفنتوس يتفوق على الميرنجى.









- لاعب ريال مدريد ينتقد تصرفات ميسي في كوبا امريكا

قام لاعب وسط منتخب البرازيل وريال مدريد كاسيميرو، بالتعليق على تصريحات قائد المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي حول أداء التحكيم في بطولة كوبا امريكا المقامة في البرازيل.

وقد انتقد ليونيل ميسي الأداء التحكيمي في مسابقة كوبا أمريكا، وذلك بعد خروج الارجنتين على يد البرازيل من نصف النهائي بعدما قال أن البطولة مُجهزة دائماً لراقصي السامبا، كما انه طرد امام منتخب تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

في تصريحات أبرزتها قناة TyC الأرجنتينية وصرح لاعب البرازيل كاسيميرو : " ليس من مهامي التحدث عن التحكيم، إنها مسألة حساسة للغاية ويجب مراجعة تصريحات اللاعبين الذين يتحدثون كما يريدون دون رقابة"

واكمل: "الجميع يحاول بذل قصارى جهده. يجب علينا أن نهنئ بيرو على مسيرتهم العظيمة في البطولة".

يذكر أن المنتخب البرازيلي حصد لقب كوبا أمريكا، بعد الفوز على منتخب بيرو بثلاثة أهداف مقابل هدق وحيد.









- قرار زيدان يهدي برشلونة الصفقة المنتظرة

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ريال مدريد الإسباني غير متهم بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمرتبط بالعودة إلى برشلونة هذا الصيف بعد موسمين مخيبين في الدوري الفرنسي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن نيمار لا يدخل في خطط الملكي، كما انكرت المصادر المقربة من ريال مدريد عرض باريس سان جيرمان خدمات نيمار على الملكي لتجنب عودته إلى برشلونة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يحاول أن يبقى بعيداً عن ما يحدث في PSG ويفضل دائمًا الحفاظ على علاقات جيدة مع باريس سان جيرمان.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه في الصيف الماضي أصدر ريال مدريد بيانين رسميين نفى فيهما الاهتمام بكلا من نيمار نجمي الفريق.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا ينوي تغيير خططه هذا الصيف باستثناء تغير غير متوقع للأحداث.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يرى أن التعاقد مع نيمار يعتبر صفقة ممتازة للغاية لكنهم يرون أنهم ليس في حاجة إليه حالياً بسبب وجود كلا من هازارد ورودريجو وفينيسيوس المتوقع تطورهم في ظل الآمال المستقبلية الكبيرة المعقودة عليهم.









- نجم الملكي على رادار أتلتيكو مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اتليتكو مدريد الإسبانى يريد التعاقد مع لاعب ريال مدريد ومنتخب كولومبيا جيمس رودريجيز، الذى سيرحل عن المرينجى خلال الفترة المقبلة.

وكان اللاعب قد إقترب من الإنتقال لصفوف نابولى الإيطالى للعب مع مدربه السابق المخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتى، ولكن بعد أنباء عن دخول الروخى بلانكوس فى مفاوضات مع الريال لضمه قام اللاعب بتأجيل حسم إنتقاله لنابولى حتى يتأكد من نوايا أتليتكو.

وتشير التقارير أن فى حال وصول عرض رسمي من أتليتكو مدريد لضمه سيفضل اللاعب البقاء فى العاصمة مدريد عن الإنتقال لإيطاليا.



