الكشف عن سبب رفض "جيرارد" تدريب نيوكاسل
الإثنين 08/يوليه/2019 - 10:09 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية عالمية، عن سبب رفض الإنجليزي ستيفن جيرارد، تدريب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.
ورفض جيرارد عرض تدريب نيوكاسل يونايتد، بعدما قام مسؤولي النادي بإقالة الإسباني رافائيل بينيتيز، بسبب خلافات حول تدعيم صفوف الفريق.
وأفادت التقارير أن مالك نيوكاسل مايك آشلي قد وضع ستيفن في قائمة المرشحين ليحل محل رافا بينيتيز, ولكن أسطورة ليفربول يُفضِّل البقاء في رينجرز.
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