الكشف عن سبب رفض "جيرارد" تدريب نيوكاسل

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن سبب رفض الإنجليزي ستيفن جيرارد، تدريب فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.





ورفض جيرارد عرض تدريب نيوكاسل يونايتد، بعدما قام مسؤولي النادي بإقالة الإسباني رافائيل بينيتيز، بسبب خلافات حول تدعيم صفوف الفريق.



