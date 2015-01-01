ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رفع الحصانة عن سفير الفاتيكان في فرنسا بعد تحرشه بـ 3 رجال

الإثنين 08/يوليه/2019 - 10:11 م
رفع الحصانة عن سفير الفاتيكان في فرنسا بعد تحرشه بـ 3 رجال
السفير البابوي لويدجي فونتورا
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، عن رفعها الحصانة الدبلوماسية عن السفير البابوي لويدجي فونتورا، المتهم بالتحرش بـ3 أشخاص رجال.

وجاء قرار رفع الحصانة؛ استجابة لطلب النيابة في باريس برفع الحصانة عن الراهب الإيطالي صاحب الـ 74 عامًا للتحقيق معه .

وقالت الخارجية الفرنسية: "وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، التي طالبت برفع الحصانة عن السفير البابوي بفرنسا، تلقت تأكيدًا بموافقته على رفع الحصانة".

يذكر أن 3 رجال تقدموا بالشكوى ضد لويدجي فونتورا متهمينه بالتحرش الجنسي، ويقول أحدهم وهو موظف ببلدية باريس ويبلغ 30 عامًا من العمر، إن الراهب لمسه في يده ومؤخرته خلال حفل ديني بقاعة البلدية يوم 17 من شهر ينايرالماضي.

Advertisements
المزيد عن: رفع السفير البابوي الحصانة التحرش 3 رجال
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
0
x
18:00
1
ساحل العاج
غانا
0
x
21:00
1
تونس