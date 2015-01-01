رفع الحصانة عن سفير الفاتيكان في فرنسا بعد تحرشه بـ 3 رجال
الإثنين 08/يوليه/2019 - 10:11 م
وكالات
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الإثنين، عن رفعها الحصانة الدبلوماسية عن السفير البابوي لويدجي فونتورا، المتهم بالتحرش بـ3 أشخاص رجال.
وجاء قرار رفع الحصانة؛ استجابة لطلب النيابة في باريس برفع الحصانة عن الراهب الإيطالي صاحب الـ 74 عامًا للتحقيق معه .
وقالت الخارجية الفرنسية: "وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، التي طالبت برفع الحصانة عن السفير البابوي بفرنسا، تلقت تأكيدًا بموافقته على رفع الحصانة".
يذكر أن 3 رجال تقدموا بالشكوى ضد لويدجي فونتورا متهمينه بالتحرش الجنسي، ويقول أحدهم وهو موظف ببلدية باريس ويبلغ 30 عامًا من العمر، إن الراهب لمسه في يده ومؤخرته خلال حفل ديني بقاعة البلدية يوم 17 من شهر ينايرالماضي.
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