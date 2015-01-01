بعد إعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم.. "أديب": العالم مقلوب

عقب الإعلامي عمرو أديب، على إعلان إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى أن إيران رأت أن أفضل وسيلة للدفاع هى الهجوم.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن إيران تحتاج إلى 1000 كيلو يورانيوم مخصب بنسبة 90% حتى تنتج قنبلة نووية، مضيفًا: "العالم مقلوب بسبب اللي إيران بتعمله".





وأضاف أن أمريكا وإيران يعملون على الوصول إلى حافة الهاوية، مؤكدًا أن الخطر الإيراني في المنطقة العربية واضح، وليس وهما.