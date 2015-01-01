عقوبة غير مسبوقة في انتظار ميسي

ذكرت تقارير صحفية بريطاينة أن ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني مهدد بالإيقاف لفترة طويلة بسبب اتهاماته بانحياز التحكيم للبرازيل في بطولة كوبا أمريكا التي توجت بها البرازيل بالأمس على حساب بيرو.



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رت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن ميسي ورفاقه ودعوا بطولة كوبا أمريكا من الدور قبل النهائي بعد الهزيمة من البرازيل بهدفين نظيفين في مباراة شهدت الكثير من الجدل التحكيمي.



وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه قد تم اتهم ميسي التحكيم بالانحياز إلى البرازيل وتفضيله لفوز نجوم السامبا بلقب البطولة وذلك بسبب رفض حكم مباراة البرازيل والأرجنتين العودة لتقنية الفيديو في ركلتي جزاء لم يحتسبا لنجوم التانجو.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن ميسي تعرض للطرد أمام تشيلي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث مؤكدًا أن طرده جاء لمعاقبته على تصريحاته كما أكد عقب المباراة أنه رفض استلام الميدالية نظرًا لأنه لعدم رغبته في أن يكون ضمن الفساد.



ونوهت الصحيفة البريطانية بأن ميسي يواجه خطر الإيقاف لعامين عن منتخب بلاده الأرجنتين بسبب تصريحاته الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن لوائح اتحاد أمريكا الجنوبية تمنع أي إهانة بأي وسيلة أو طريقة للاتحاد القاري مشيرًا إلى أن من يتعدى ذلك يحصل على إيقاف لمدة عامين.