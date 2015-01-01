نقل مدير الإدارة الصحية ومدير مستشفى جمصه للعمل بمديرية الصحة

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قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية نقل مدير الإدارة الصحية بجمصه ومدير مستشفى جمصه المركزي وإلحاقهما للعمل بالإدارة العامة للطب الوقائي بمديرية الصحة.



جاء قرار محافظ الدقهلية عقب اطلاعه على تقرير اللجنة التي شكلها في وقت سابق لفحص المخالفات في مستشفى جمصه والوقوف على حقيقة الأمر،حيث أشار تقرير لجنة الفحص إلى خروج مدير الإدارة الصحية عن مقتضى الواجب الوظيفي والامتناع عن نقل جهاز التنفس الصناعي إلى مستشفى منية النصر المركزي ورفض تسليمه للجنة الاستلام مما تسبب في عدم الاستفادة منه، وعدم تنفيذ قرار التفتيش المالي والاداري وإدارة التدريب والمدارس بعودة مدرسة تمريض جمصه للبنات.



كما جاء قرار محافظ الدقهلية بنقل مدير المستشفى بسبب الإهمال في الإشراف على أقسام المستشفى وعدم أداء مهامه الوظيفية على الوجه الاكمل، وعدم اتخاذ الإجراءات تجاه مخاطبة الإدارات الفنية بشأن تطوير المشرحة، وعدم متابعة تنفيذ عقد توريد الوجبات الجاهزة للمستشفى.



وقرر محافظ الدقهلية ندب من يلزم لتسيبر الأعمال بالإدارة الصحية ومستشفى جمصه لحين الإعلان عن شغل الوظيفتين.