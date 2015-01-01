شاهد.. أغنية نشوى مصطفى لابنها يوم زفافه (فيديو)

فاجأت الفنانة نشوى مصطفى، حضور حفل زفاف ابنها عبدالرحمن، بتقديم أغنية بصوتها، أهدتها ل"منة" عروس ابنها.





وشاركت "نشوى" جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بفيديو من الحفل وهي تغني الأغنية، التي وجهت فيها رسالة قوية لزوجك ابنها.



