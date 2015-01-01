تامر أمين: "أشكر محمد فضل وأتمنى أن يكون رئيسًا لاتحاد الكرة"

قال الإعلامي تامر أمين، إن محمد فضل مدير تنظيم بطولة الأمم الإفريقية يستحق الشكر، وليس له علاقة بمستوى المنتخب السيء، معقبًا: "محمد فضل عمل شغل أكثر من رائع بإجماع الجميع".





وتابع "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الإثنين، أن "فضل" يستحق الاشادة، ولا يجب نسيان ما قام به من عمل، مع الغضب من المستوى السيء لأداء المنتخب.





وأضاف: "أي تفكير في منظومة جديدة للرياضة المصرية، يجب أن يكون محمد فضل جزء أساسي فيها، خاصة أنها تفوق بامتياز في تنظيم بطولة الأمم الإفريقية".



