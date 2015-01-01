أربع أعضاء ذهبيين يمتنعون عن التصويت في انتخابات النصر

رفض أربعة أعضاء من القائمة الذهبية الإدلاء بصوتهم خلال الانتخابات على مقعد الرئاسة لنادي النصر والتي ستقام يوم الخميس المقبل.









حيث أعلن فهد المشيح، وتركي بن فهد المشيح، وفهد العجلان، وعبدالعزيز بغلف، عن امتناعهم عن التصويت لأي مرشح من القوائم المرشحه التي اعتمدتها هيئة الرياضة.









الجدير بالذكر أن هيئة الرياضة قد أعلنت ميعاد الإنتخابات لنادي النصر يوم الخميس كما أعتمدت أربعة مرشحين وهم صالح الأطرم، نصر النصر، تركي الدهام، صفوان السويكت، إبراهيم العثمان.



