كلية التمريض بجامعة المنصورة تحصل على درع التميز (صور)

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قضى طلاب الإمتياز بكلية التمريض جامعة المنصورة فترة من تدريبهم بمستشفى السعودى الألماني بالقاهرة، وذلك ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين الكلية ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعه، وريادة الدكتور محمد عطيه نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، الدكتورة امينة النمر عميد كلية التمريض.



جاء ذلك في إطار احتفال مجموعة مستشفيات السعودي الألماني بالقاهرة بيوم التمريض تم إهداء درع التميز لكلية التمريض جامعة المنصورة.



وقد مثل الكلية الدكتور محمد علي زرمبة منسق اتفاقية التعاون بين الكلية والمستشفى مفوضا من الدكتورة أمينة محمد رشاد النمر عميد الكلية.



الجدير بالذكر انه قد تم تكريم طلاب الإمتياز المتفوقين خلال التدريب وشمل الاحتفال بعض الفقرات الترويحيه والتى قدمها فريق التمريض بالمستشفى، حيث قدم المدير التنفيذي للمستشفى د. محمد حبلص خالص تقديره لطلاب كلية التمريض بجامعة المنصورة مؤكدًا علي أنهم جزء لا يتجزأ من النجاحات المختلفة للمستشفى خلال العام الماضي وحصولها على الاعتماد من الجهات الدولية المختلفة.



كما أكد الدكتور ثروت إبراهيم مدير تدريب التمريض بالمستشفى علي تفوق خريج كلية التمريض جامعة المنصورة.



كما أكد الدكتورة محمد ممدوح البنا مساعد رئيس التمريض بالمستشفى على تميز خريج كلية التمريض جامعة المنصورة واتسامه بالصفات المهنية لدى طلاب الكلية متمنيًا أن يلتحق طلاب الكلية للعمل بالمستشفى بعد قضاء فترة تدريبهم.



وانتهت فعاليات الإحتفال بتقديم السيدة لويزا سكارلو رئيس التمريض بالمستشفى خالص إمتنانها للكلية للمشاركة في الإحتفال، كما أكدت تقديرها للكلية لتقديمها خريجا قادرًا على المنافسة وأوصت بتجديد إتفاقية التعاون بين المستشفى والكلية.