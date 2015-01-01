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لاعب اتحاد جدة يقترب من الانضمام للفيصلي

الإثنين 08/يوليه/2019 - 08:52 م
لاعب اتحاد جدة يقترب من الانضمام للفيصلي
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كتب - حسن شحاتة
 
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أوضحت تقارير صحفية سعودية، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، دخل في مفاوضات مع محمد قاسم، ظهير أيسر اتحاد جدة السابق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


وكان عقد محمد قاسم قد انتهى مع الاتحاد، وذلك عقب نهاية إعارته في يناير الماضي إلى صفوف الفيحاء.


ووفقًا لما جاء بالتقارير، فإن المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة، حيث يسعى النادي لدعم مركزز الظهير الأيسر، خاصة بعد انتقال حمدان الشمراني إلى صفوف العميد.

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