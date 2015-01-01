ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بولتون: سنستمر في سياسة الضغط على إيران لتغيير استراتيجيتها

الإثنين 08/يوليه/2019 - 08:35 م
بولتون: سنستمر في سياسة الضغط على إيران لتغيير استراتيجيتها
جون بولتون
Advertisements
طباعة
أحمد مرعي
 
Advertisements
رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، بتحرك البحرية البريطانية باحتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.

وأكد بولتون، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الإثنين على التعاون مع الحلفاء لتشديد العقوبات على ايران، مؤكداً على عدم السماح لها بالحصول على السلاح النووي بأي طريقة.

وأشار مستشار الأمن القومي إلى إستمرار بلاده في سياسة الضغط على إيران لتغيير استراتيجيتها ووقف سلوكها العدواني.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الأفريقية
مالي
0
x
18:00
1
ساحل العاج
غانا
-
x
21:00
-
تونس