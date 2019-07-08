بلس ostora: مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر كورة اونلاين kora Live كورة ستار| رابط مباراة تونس وغانا YALLA SHOOT

شاهد بث مباشر KORA STAR لمباراة تونس ضد غانا اليوم الاثنين 8-7-2019، مشاهدة بدون تقطيع مباراة غانا وتونس بث مباشر على YALLA SHOOT، تابع لايف مباراة غانا ضد تونس التي ستقام في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة على أرضية استاد "الاسماعيلية" ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة حاليًا بمصر وتستمر حتي 19 يوليو الجاري.







مشاهدة مباراة تونس اليوم

مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر لحظة بلحظة



مشاهدة مباراة غانا اليوم ويسعي منتخب تونس لحجز بطاقة التأهل الثانية للمنتخبات العربية إلي دور الثمانية ببطولة أمم إفريقيا، بعد تأهل منتخب الجزائر أمس عقب تغلبه على غينيا 3-0، بينما ودعت منتخبات مصر والمغرب وموريتانيا البطولة من أدوارها الأولي، وتعقد الجماهير العربية الآمال على المنتخبين التونسي والجزائري لمواصلة المشوار وحصد لقب البطولة القارية هذا العام.





التشكيلة المتوقعة لمباراة تونس وغانا في بطولة أمم إفريقيا اليوم الاثنين:

تشكيلة منتخب تونس المتوقعة:

حراسة المرمي: معز حسن

خط الدفاع: أسامة الحدادي - وجدي كشريدة - ياسين مرياح - ديلان برون

خط الوسط: فرجاني ساسي - إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - أنيس البدري

خط الهجوم: يوسف المساكني - طه ياسين الخنيسي





تشكيلة منتخب غانا المتوقعة:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: أندي يادوم - بابا رحمان - جون بوي - جوسيف أيدو

خط الوسط: مبارك واكاسو - توماس بارتي - صامويل أوسو

خط الهجوم: أندريه أيو - جوردان أيو - كوابينا أوسو





- موعد مباراة تونس وغانا KORA LIVE والقنوات الناقلة لها اليوم الاثنين:

كورة أونلاين مشاهدة بث مباشر مباراة تونس ضد غانا اليوم بدون تقطيع، حيث تنطلق مباراة تونس وغانا في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة اليوم الأثنين 8-7-2019، على استاد الاسماعيلية ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة أمم إفريقيا، وستذاع المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS، MAX HD 1، MAX HD 2، كما ستكون المباراة متاحة عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورت المصرية بتعليق عربي مميز، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة تونس اليوم على يلاشوت بلس.



