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خالد فهمي: مصر تضع على عاتقها مسؤولية الأشقاء الأفارقة

الإثنين 08/يوليه/2019 - 08:45 م
خالد فهمي: مصر تضع على عاتقها مسؤولية الأشقاء الأفارقة
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور خالد فهمي، الخبير المتخصص في الشئون الإفريقية، إن مصر تقوم بدور ريادي في المحافل الدولية، وتضع على عاتقها مسئولية الأشقاء الأفارقة.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أن مصر تقدم الدعم السياسي للأشقاء الأفارقة، وتقدم حلولًا للموضوعات العالقة، كما تعمل على دعم الأفارقة، وتعمل على دفع عجلة الاستثمار.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بخبرة في عدة مجالات، موضحًا أن اتفاقية التجارة الحرة تتيح التبادل التجاري، وتعمل على إزالة العقبات والحواجز الجمركية، وحرية دخول البضائع للأسواق الإفريقية بالكامل.

وأوضح أنه يوجد أكثر من 1.3 مليار مواطن إفريقي من الدول المشتركين في اتفاقية التجارة الحرة، وأن القارة بها موارد اقتصادية واعدة، مؤكدًا أن المستفيد الأول والأخير هو المواطن الإفريقي.
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