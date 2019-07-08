رابط طلقة Yalla بلس: مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر kora sport يلا شوت رابط سريع مباراة تونس ضد غانا PLUS tunisia

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة تونس وغاناtunsia vs ghana اليوم الاثنين، يواجه المنتخب التونسي نظيره الغاني في مباراة مصيرية ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا من دور ال16 مشاهدة مباراة تونس وغانا عبر لايف اتش دي live hd ويسعى منتخب غانا في التغلب على نظيره المنتخب التونسي حتى يصعد الى دور ربع النهائي من كأس افريقيا عبر موقع يلا شوت الجديد yalla shoot وتعد من اقوى مبارايات دور ال16 في الكان الافريقي 2019 وتنقل عبر كورة اون لاين kora online .





موعد مباراة تونس وغانا في كأس أمم افريقيا tunsia vs ghana



مشاهدة مباراة تونس اليوم

مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر لحظة بلحظة



مشاهدة مباراة غانا اليوم . تلعب مباراة تونس امام غانا اليوم الاثنين 8/7/2019 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت دبي وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت تونس وذلك على ملعب الاسماعلية ، مشاهدة مباراة تونس امام نظيره الغاني kora star كورة ستار وتنقل مباراة تونس امام غانا حصريا عبر قنوات بي ان سبورت خلال قناتي بي إن سبورتس ماكس 1و2 HD بصوت عصام الشوالي وقناة تايم سبورت





التشكيلة المتوقع لمنتخب تونس امام غانا tunsia

في حراسة المرمي: معز حسن

في خط الدفاع: أسامة الحدادي - وجدي كشريدة - ياسين مرياح - ديلان برون

في خط الوسط: فرجاني ساسي - إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - أنيس البدري

في خط الهجوم: يوسف المساكني - طه ياسين الخنيسي





التشكيل المتوقع لمنتخب غانا امام تونس ghana

في حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

في خط الدفاع: أندي يادوم - بابا رحمان - جون بوي - جوسيف أيدو

في خط الوسط: مبارك واكاسو - توماس بارتي - صامويل أوسو

في خط الهجوم: أندريه أيو - جوردان أيو - كوابينا أوسو





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