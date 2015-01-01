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إسعاد يونس توضح سبب توقفها عن الإنتاج السينمائي

الإثنين 08/يوليه/2019 - 08:42 م
إسعاد يونس توضح سبب توقفها عن الإنتاج السينمائي
إسعاد يونس
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الفجر الفني
 
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أكدت الإعلامية إسعاد يونس، عن استمرارها في الإنتاج السينمائي، مشيرة إلى أنها تعتبر في إجازة عن الإنتاج في الفترة الحالية إلى أنها ستكمل في طريق الإنتاج.

وقالت إسعاد يونس خلال استضافتها فى برنامج "عرب وود" : لم أتوقف عن الإنتاج السينمائى ولكنني اتخذت هدنة لكى أعيد حساباتي من جديد خاصة أنني أمتلك إحدى الشركات الكبرى. 

وأضافت سعاد قائلة : لا يمكن أن أخوض أى عمل سينمائى فلابد من دراسته جيدا ومعرفة مدى المكاسب التي تعود على الشركة من الخسائر أيضا. 

يذكر أن إسعاد يونس تقدم برنامجا بعنوان "صاحبة السعادة" والذى حقق نجاحا كبيرا حيث يعتمد على الترفيه.
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