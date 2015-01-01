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وفاة الممثل الأمريكي الشهير كاميرون بويس إثر أزمة قلبية مفاجئة

الإثنين 08/يوليه/2019 - 08:28 م
وفاة الممثل الأمريكي الشهير كاميرون بويس إثر أزمة قلبية مفاجئة
كاميرون بويس
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توفى الممثل الأمريكي الشاب كاميرون بويس ونجم قناة "ديزني"، عن عمر يناهز 20 عامًا، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقال أحد أقاربه لشبكة "CNN" الأمريكية، إن كاميرون بويس "توفي أثناء نومه بسبب نوبة قلبية أصابته نتيجة مرضه الذي كان يعالج من أجله".

وأضاف: "علمنا بنبأ وفاته في الصباح، ولكن روحه ستستمر بيننا، حزينون تمامًا ونطلب الخصوصية خلال هذا الوقت العصيب للغاية ونحن نحزن على خسارة ابننا".

وبدأ كاميرون بويس مسيرته الفنية ببطولة برنامج "Jessie"، وهو برنامج تلفزيوني جسد خلاله شخصية أحد الأطفال.

وذكر متحدث باسم قناة ديزني: "منذ صغره حلم كاميرون بويس بمشاركة مواهبه الفنية غير العادية مع العالم".

وأضاف: "لقد كان موهوبًا بشكل لا يصدق، وشخصًا يهتم بما يفعله بشكل ملحوظ، نقدم خالص تعازينا لعائلته وزملائه وننضم إلى العديد من أصدقائه وملايين من المعجبين في حزنه على وفاته المفاجئة، وسوف نفتقده كثيرا".
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