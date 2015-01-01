PLUS حصري Kora: بث مباشر مباراة تونس وغانا كورة أون لاين beIN MAX يلا شوت رابط مشاهدة مباراة تونس وغانا STAR

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" مشاهدة مباراة تونس وغانا yalla shoot يلا شوت اليوم الاثنين ، يستقبل استاد الإسماعيلية مبرااة قوية بين منتخب تونس ومنتخب غانا ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا منن دوري ثمن النهائي متابعة عبر موقع kora live hd كورة لايف اتش دي وقد صعد منتخب تونس كثاني مجموعته بعد ان حصد ثلاث نقاط وكانت من تعادل في جميع مباريات المجموعات tunsia vs ghanaوصعد المنتخب الغاني كاول مجموعته بعد ان حصد خمسة نقاط بتعادلين وفوز ليلاقي منتخب تونس في دور السنة عشر مشاهدة عبر kora online كورة اون لاين.





موعد مباراة تونس وغانا في كأس أمم افريقيا tunsia vs ghana

يواجه المنتخب التونسي في مباراة قوية امام المنتخب الغاني على ملعب استاد الاسماعلية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ووفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت دبي وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت تونس ، مشاهدة مباراة تونس ضد غانا الأسطورة لايف elostora live.







مشاهدة مباراة تونس اليوم

مشاهدة مباراة تونس وغانا بث مباشر لحظة بلحظة



مشاهدة مباراة غانا اليوم وتذاع مباراة تونس امام غانا حصريا عبر قنوات بي ان سبورت خلال قناتي بي إن سبورتس ماكس 1و2 HD بصوت عصام الشوالي وقناة تايم سبورت البث المصري الارضي.





التشكيلة المتوقع لمنتخب تونس امام غانا

في حراسة المرمي: معز حسن

في خط الدفاع: أسامة الحدادي - وجدي كشريدة - ياسين مرياح - ديلان برون

في خط الوسط: فرجاني ساسي - إلياس السخيري - غيلان الشعلالي - أنيس البدري

في خط الهجوم: يوسف المساكني - طه ياسين الخنيسي





تشكيلة منتخب غانا المتوقعة:

في حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

في خط الدفاع: أندي يادوم - بابا رحمان - جون بوي - جوسيف أيدو

في خط الوسط: مبارك واكاسو - توماس بارتي - صامويل أوسو

في خط الهجوم: أندريه أيو - جوردان أيو - كوابينا أوسو





مشاهدة مباراة تونس وغانا tunsia vs ghana متابعة حصرية مباراة تونس وغانا عبر موقع يلا شوت كورة لايف yalla shoot kora live ويسعى المنتخب التونسي في الصعود لدور الثمانية في كأس امم افريقيا 2019 التي تبث عبر موقع كورة اون لاين kora online.





ويمتلك المنتخب الفاني طموحات كبيرة في الصعود الى دور الثمانية للكان الافريقي ويمتلك لاعبين محترفين وقائد الفريق اسمواه جيان youtube live hd يوتيوب لايف اتش دي.



