ترحيل وافد أجنبي أساء معاملة موظف سعودي

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم، بترحيل وافدًا من جنسية عربية يعمل في أحد المطاعم التابعة لشركة متخصصة، أساء معاملة موظف سعودي يعمل في المطعم تحت إدارته.

وقالت المصادر، إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تجاوبت مع شكوى الموظف، حيث قامت فرقة مختصة من الوزارة بزيارة الشركة للتأكد من صحة الشكوى.

وأشارت إلى أنه ثبتت مخالفة الوافد لأحكام المادة رقم 61 من النظام، والتي تقضي بالتزام صاحب العمل والعاملين لديه بمعاملة الموظفين بالاحترام والتعامل اللائق.

وتابعت: «وعليه فقد استُدعي وكيل المنشأة للاجتماع به، وعلى إثر ذلك تم إلزام المنشأة بتسليم المشتكي (الموظف السعودي) كافة حقوقه بناء على طلبه وتقديم عرض وظيفي جديد له من قبل الشركة».

وتمكنت الفرقة خلال زيارتها من ضبط عدة مخالفات عمل على المنشأة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

هذا وقد قدمت إدارة الشركة اعتذارها للموظف السعودي ولمسؤولي الوزارة على ما بدر من الوافد العربي العامل لديهم.