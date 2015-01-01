أحمد موسى يفتح النار على اتحاد الكرة المستقيل

واصل الإعلامي أحمد موسى، هجومه على اتحاد كرة القدم المستقيل عقب خروج المنتخب المصري من الدور الـ 16 ببطولة أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أن هناك بلاغات قدمت ضد أعضاء الاتحاد أمام النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق.





وتساءل "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين: "هل يخضع اتحاد كرة القدم للرقابة المالية من قبل الأجهزة الرقابية؟".





وأضاف الإعلامي أن الفساد ليس ماليًا فقط وإنما يشمل المحسوبية والواسطة والمصالح الشخصية، منتقدًا عدم وجود مدة محددة لانتخابات اتحاد كرة القدم.





وأوضح أن أعضاء اتحاد كرة القدم المصرية لغوا بند الـ 8 سنوات مدة انتخابية ليتيحوا لأنفسهم البقاء مدى الحياة.



